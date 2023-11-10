الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى أردنيون، اليوم بعد صلاة الجمعة، في مختلف مساجد المملكة، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.



وكانت دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أمس، مديري مديريات الأوقاف في الأردن بالتعميم على جميع الأئمة والخطباء بالمساجد لإقامة صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على أرواح على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة.



ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ بدء العدوان إلى 10 آلاف و812، بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة ونحو 27 ألف مصاب.





















