الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى أردنيون، اليوم بعد صلاة الجمعة، في مختلف مساجد المملكة، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وكانت دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أمس، مديري مديريات الأوقاف في الأردن بالتعميم على جميع الأئمة والخطباء بالمساجد لإقامة صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على أرواح على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة.
ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ بدء العدوان إلى 10 آلاف و812، بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة ونحو 27 ألف مصاب.
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