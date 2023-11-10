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مسؤول إسرائيلي سابق: المقاومة مترسخة في المجتمع الفلسطيني ولا يمكن تدميرها

11/10/2023 5:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مشروع الشرق الأوسط في الولايات المتحدة والمفاوض الإسرائيلي السابق دانيال ليفي، إن حركة المقاومة مترسخة في المجتمع الفلسطيني وليست تنظيما خارجياً، وعدمياً، بل هي مكون أصيل لا يمكن تدميره.
وأوضح ليفي في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الغالبية العظمى من زعماء العالم وجميع الزعماء العرب طالبوا بوقف مباشر لإطلاق النار، وقد رأوا المخاطر التي قد تفضي إلى تفشي الأزمة.
وأشار إلى أن كل يوم تمتد إليه الحرب في غزة، فإن مخاطر طامة تتكشف، مشيرا إلى عناد الاحتلال في وقف إطلاق النار.
وأضاف أنه على المدى القريب، ينبغي أن تغتنم فرصة تعليق الأعمال العدائية كطريق فرعي يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكن الاحتلال لا يزال حتى هذه اللحظة يرفض الفكرة.
وأشار إلى أنه على المدى البعيد، يجازف تعهد حكومة الاحتلال بتدمير حركة المقاومة بأن يصبح أشبه بالضالة المنشودة التي لا سبيل إلى الوصول إليها، فأحد الأمور التي كشف عنها بجلاء حدث 7 أكتوبر هو أنها لا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها.
وتابع بأن إخفاق دولة الاحتلال في تقديم خطط تفصيلية لما بعد العدوان على غزة، يشير إلى درجة من العطلة في التفكير الإسرائيلي.
ولليوم الـ35، على التوالي، تواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، حيث تواصل الغارات المكثفة على القطاع، وترتكب مجازر جديدة في مناطق عدة من قطاع غزة. قدس برس




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