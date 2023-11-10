مسؤول إسرائيلي سابق: المقاومة مترسخة في المجتمع الفلسطيني ولا يمكن تدميرها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مشروع الشرق الأوسط في الولايات المتحدة والمفاوض الإسرائيلي السابق دانيال ليفي، إن حركة المقاومة مترسخة في المجتمع الفلسطيني وليست تنظيما خارجياً، وعدمياً، بل هي مكون أصيل لا يمكن تدميره.
وأوضح ليفي في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الغالبية العظمى من زعماء العالم وجميع الزعماء العرب طالبوا بوقف مباشر لإطلاق النار، وقد رأوا المخاطر التي قد تفضي إلى تفشي الأزمة.
وأشار إلى أن كل يوم تمتد إليه الحرب في غزة، فإن مخاطر طامة تتكشف، مشيرا إلى عناد الاحتلال في وقف إطلاق النار.
وأضاف أنه على المدى القريب، ينبغي أن تغتنم فرصة تعليق الأعمال العدائية كطريق فرعي يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكن الاحتلال لا يزال حتى هذه اللحظة يرفض الفكرة.
وأشار إلى أنه على المدى البعيد، يجازف تعهد حكومة الاحتلال بتدمير حركة المقاومة بأن يصبح أشبه بالضالة المنشودة التي لا سبيل إلى الوصول إليها، فأحد الأمور التي كشف عنها بجلاء حدث 7 أكتوبر هو أنها لا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها.
وتابع بأن إخفاق دولة الاحتلال في تقديم خطط تفصيلية لما بعد العدوان على غزة، يشير إلى درجة من العطلة في التفكير الإسرائيلي.
ولليوم الـ35، على التوالي، تواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، حيث تواصل الغارات المكثفة على القطاع، وترتكب مجازر جديدة في مناطق عدة من قطاع غزة. قدس برس
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