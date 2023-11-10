Friday, 10 November 2023 01:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القاهرة الإخبارية: دخول برى متوقع خلال الساعات المقبلة لشرق خان يونس

11/10/2023 4:27:20 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، خاصة منطقة شرق خان يونس.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إن المناطق الشرقية لمدينة خان يونس تتعرض لقصف بشكل متواصل، ما يؤدي إلى مسح مناطق بعينها، منها الخزاعة والقرارة، تمهيدا لدخول بري لقوات الاحتلال.

وأضافت: "سقط شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة".

وتابعت: "الاحتلال يستهدف محيطي مستشفيي النصر والرنتيسي في غزة، علاوة على انتشار دبابات الاحتلال أمام مستشفيي النصر والرنتيسي".

وواصلت: "هناك 27 شهيدا بين موظفي الأونروا، خلال الـ24 ساعة الماضية"، لافتة إلى أنه لا طريق آمنا لهم داخل مستشفى الشفاء، سوى الذهاب باتجاه شارع الرشيد الساحلي، لكن يمنع التحرك للذهاب لتلك المناطق".

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الحل الوحيد هو الخروج سيرا على الأقدام شرقا باتجاه شارع صلاح الدين، ثم الاتجاه جنوبا، مرددة: "خيارات الوصول فيها قليلة للبقاء على قيد الحياة".







MENAFN10112023000132011024ID1107405732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث