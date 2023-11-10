القاهرة الإخبارية: دخول برى متوقع خلال الساعات المقبلة لشرق خان يونس

MENAFN - Youm7) أكدت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، خاصة منطقة شرق خان يونس.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إن المناطق الشرقية لمدينة خان يونس تتعرض لقصف بشكل متواصل، ما يؤدي إلى مسح مناطق بعينها، منها الخزاعة والقرارة، تمهيدا لدخول بري لقوات الاحتلال.

وأضافت: "سقط شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة".

وتابعت: "الاحتلال يستهدف محيطي مستشفيي النصر والرنتيسي في غزة، علاوة على انتشار دبابات الاحتلال أمام مستشفيي النصر والرنتيسي".

وواصلت: "هناك 27 شهيدا بين موظفي الأونروا، خلال الـ24 ساعة الماضية"، لافتة إلى أنه لا طريق آمنا لهم داخل مستشفى الشفاء، سوى الذهاب باتجاه شارع الرشيد الساحلي، لكن يمنع التحرك للذهاب لتلك المناطق".

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الحل الوحيد هو الخروج سيرا على الأقدام شرقا باتجاه شارع صلاح الدين، ثم الاتجاه جنوبا، مرددة: "خيارات الوصول فيها قليلة للبقاء على قيد الحياة".