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وصول 65 شاحنة و7 سيارة إسعاف لغزة واستقبال 5 طائرات تحمل مساعدات

11/10/2023 4:27:19 AM
(MENAFN- Youm7) تشهد بوابة معبر رفح من الجانب المصرى استمرار تحرك شاحنات محملة بمواد إغاثية
تنقل مساعدات يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى، بالتزامن مع تواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات من دول عربية وأجنبية ومنظمات إنسانية لنقلها لقطاع غزة.

وتشير بيانات حركة العبور بمعبر رفح
أنه تم أمس الخميس، إدخال 65 شاحنة و7 سيارات إسعاف من الكويت، وارتفع عدد الشاحنات التي دخلت غزة حتى صباح اليوم الجمعة ليصل إلى 821 شاحنة بجانب 12 سيارة اسعاف ، كما سجلت البيانات أمس وصول 717 فردًا الي مصر من معبر رفح البري695 من أصحاب الجوازات والجرحي تم توزيعهم علي مستشفيات العريش العام وأبو خليفة بالإسماعيلية، وغادر مصر إلى غزة 8 أفراد من الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود.

كما استقبل مطار العريش 5 طائرات محملة بـ 237 طنًا من المساعدات و3 طائرات من قطر وطائرة الكويت وطائرة من السعودية، ليرتفع عدد الطائرات التي وصلت إلى العريش الدولي منذ بداية الأحداث 107 طائرة.







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