مصادر مطلعة: زيارة أمير قطر تأتى فى إطار جهود القاهرة لحل أزمة غزة

مصادر مطلعة: زيارة أمير قطر تأتى فى إطار جهود القاهرة لحل أزمة غزة
التاريخ
11/10/2023 4:27:19 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، بأن زيارة أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني تأتي في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.
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