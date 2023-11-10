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مصادر مطلعة: زيارة أمير قطر تأتى فى إطار جهود القاهرة لحل أزمة غزة

11/10/2023 4:27:19 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، بأن زيارة أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني تأتي في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.







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