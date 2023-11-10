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الاحتلال الإسرائيلى يفجر منزلى معتقلين جنوب الضفة الغربية

11/10/2023 4:27:18 AM
(MENAFN- Youm7) فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، منزلى معتقلين جنوب مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزلى عائلة المُعتقلين محمد وصقر الشنتير وأخلتهما بالقوة، قبل زراعتهما بالمتفجرات، وتفجير الطابق الثاني من المبنى الأول المكون من طابقين وتبلغ مساحته 400 متر مربع، وشقة سكنية في المبنى الثاني المكون من عدة طوابق.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أحضرت جرافة إلى المكان، لاستكمال عملية الهدم على ما يبدو، وفرضت طوقا عسكريا على المنطقة ومنعت الاقتراب منها.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد وصقر الشنتير في شهر أغسطس الماضي، وفي الثالث والعشرين من الشهر ذاته داهمت منزليهما وأخذت قياساتهما وأجرت عمليات مسح هندسي لهما، تمهيدا لهدمهما.








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