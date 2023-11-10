الاحتلال الإسرائيلى يفجر منزلى معتقلين جنوب الضفة الغربية

(MENAFN
- Youm7) فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، منزلى معتقلين جنوب مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزلى عائلة المُعتقلين محمد وصقر الشنتير وأخلتهما بالقوة، قبل زراعتهما بالمتفجرات، وتفجير الطابق الثاني من المبنى الأول المكون من طابقين وتبلغ مساحته 400 متر مربع، وشقة سكنية في المبنى الثاني المكون من عدة طوابق.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أحضرت جرافة إلى المكان، لاستكمال عملية الهدم على ما يبدو، وفرضت طوقا عسكريا على المنطقة ومنعت الاقتراب منها.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد وصقر الشنتير في شهر أغسطس الماضي، وفي الثالث والعشرين من الشهر ذاته داهمت منزليهما وأخذت قياساتهما وأجرت عمليات مسح هندسي لهما، تمهيدا لهدمهما.
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