الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، 60 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فى جنوب الضفة الغربية إن قوات الاحتلال اعتقلت 28 شخصًا من مُحافظة الخليل، و14 شخصًا من محافظة "بيت لحم"، وذلك بعد حملة مداهمات وتفتيش تخللها مواجهات عنيفة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة أشخاص من مخيم "الجلزون" الواقع شمال محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، خمسة من بلدة "جبع" في جنوب "جنين" شمال الضفة، وأربعة من مخيم "عسكر" القديم شرق "نابلس" شمال الضفة، وشابا من بلدة "حزما" بالقدس (خارج الجدار، وشابين من بلدتي العيساوية وسلوان بالقدس (داخل الجدار).





