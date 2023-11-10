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رئيس مجلس السيادة بالسودان يتوجه للمملكة العربية السعودية

11/10/2023 4:27:18 AM
(MENAFN- Youm7) توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى القمة الطارئة التى دعا لها مجلس جامعة الدول العربية لبحث تداعيات الأحداث فى قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

جاء ذلك في بيان اليوم لإعلام مجلس السيادة السوداني.








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