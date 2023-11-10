رئيس مجلس السيادة بالسودان يتوجه للمملكة العربية السعودية

رئيس مجلس السيادة بالسودان يتوجه للمملكة العربية السعودية
التاريخ
11/10/2023 4:27:18 AM
(MENAFN
- Youm7) توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى القمة الطارئة التى دعا لها مجلس جامعة الدول العربية لبحث تداعيات الأحداث فى قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.
جاء ذلك في بيان اليوم لإعلام مجلس السيادة السوداني.
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