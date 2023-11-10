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بلدية غزة: أضرار البنية التحتية بالقطاع جراء العدوان تبلغ مليار دولار

11/10/2023 4:27:17 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت بلدية غزة، أن الأضرار في البنية التحتية بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي تبلغ نحو مليار دولار، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، باستهداف الاحتلال محيطي مستشفى النصر والرنتيسي في غزة وانتشار دبابات الاحتلال أمام مستشفى النصر والرنتيسي، وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، بسقوط شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.







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