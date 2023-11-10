بلدية غزة: أضرار البنية التحتية بالقطاع جراء العدوان تبلغ مليار دولار

(MENAFN
- Youm7) أكدت بلدية غزة، أن الأضرار في البنية التحتية بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي تبلغ نحو مليار دولار، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.
كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، باستهداف الاحتلال محيطي مستشفى النصر والرنتيسي في غزة وانتشار دبابات الاحتلال أمام مستشفى النصر والرنتيسي، وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، بسقوط شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.
MENAFN10112023000132011024ID1107405726
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.