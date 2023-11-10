استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال فى مخيم عايدة شمال بيت لحم

MENAFN - Youm7) استشهد طفل فلسطينى، اليوم الجمعة، مُتأثرًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامها مخيم "عايدة"، شمال "بيت لحم"، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية بأن الطفل محمد على عزية ( 17 عامًا)، أصيب بالرصاص الحي في صدره خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم فجرًا، ومنعت قوات الاحتلال الطاقم الطبي من الاقتراب منه وتقديم الإسعاف له، قبل اعتقاله، ليُعلن عن استشهاده لاحقا.



وفى وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيت فجار"، جنوب بيت لحم.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مُقتضب، باستشهاد الشاب يوسف جلال محمود طقاطقة (18 عامًا) إثر إصابته رصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في البلدة سالفة الذكر.



وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن مواجهات اندلعت عند المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان، أحدهم جروحه وصفت بالحرجة، وقد أعلن عن استشهاده لاحقًا.



وبارتقاء الشاب طقاطقة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ صباح اليوم إلى سبعة، ومنذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 160 شهيدا. وعصر اليوم اغتالت قوة إسرائيلية خاصة أربعة شبان في محافظة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.





