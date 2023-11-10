استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال فى مخيم عايدة شمال بيت لحم

(MENAFN
- Youm7) استشهد طفل فلسطينى، اليوم الجمعة، مُتأثرًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامها مخيم "عايدة"، شمال "بيت لحم"، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية بأن الطفل محمد على عزية ( 17 عامًا)، أصيب بالرصاص الحي في صدره خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم فجرًا، ومنعت قوات الاحتلال الطاقم الطبي من الاقتراب منه وتقديم الإسعاف له، قبل اعتقاله، ليُعلن عن استشهاده لاحقا.
وفى وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيت فجار"، جنوب بيت لحم.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مُقتضب، باستشهاد الشاب يوسف جلال محمود طقاطقة (18 عامًا) إثر إصابته رصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في البلدة سالفة الذكر.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن مواجهات اندلعت عند المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان، أحدهم جروحه وصفت بالحرجة، وقد أعلن عن استشهاده لاحقًا.
وبارتقاء الشاب طقاطقة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ صباح اليوم إلى سبعة، ومنذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 160 شهيدا. وعصر اليوم اغتالت قوة إسرائيلية خاصة أربعة شبان في محافظة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.
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