كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تنظم ملتقى علمى عن الإنثروبولوجيا

MENAFN - Youm7) ينظم قسم الأنثروبولوجيا بكلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهر الملتقى الأول لشباب الباحثين في الأنثروبولوجيا بعنوان دور الأنثروبولوجيا في المجتمعات الإفريقية المزمع عقده خلال الفترة من (19- 20 نوفمبر 2023) تحت رعاية الدكتور: محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور عطية الطنطاوى عميد الكلية و رئيس الملتقى.

ويعقد الملتقى بحضور

نائبا رئيس الملتقى الدكتورة أميرة شوقي

وزكريا عبد المجيد ، وكلاء كلية الدراسات العليا الأفريقية ، وكلاء الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ولشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، مقرر الملتقى محمد عبد الراضي محمود ، أستاذ الأنثروبولوجيا المساعد والقائم بأعمال رئيس القسم الأنثروبولوجيا، أمين الملتقى الدكتور محمد جلال حسين مدرس الأنثروبولوجيا بالكلية.

وتُعد الأنثروبولوجيا أحد العلوم البينية التي أثبتت فعاليتها وجدواها في معالجة مجموعة واسعة من القضايا التي يواجها الإنسان. وعلى الرغم من التأثير السلبي للعصر الاستعماري على الأنثروبولوجيا في بداياتها، وخاصة خلال الحروب العالمية الأولى والثانية ولا سيما في القارة الأفريقية، فقد أثبتت الأنثروبولوجيا بالفعل أنها تعمل بالدرجة الأولى لصالح الإنسان وتساهم في حل المشكلات التي يواجها. فعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، اتبع العديد من علماء الأنثروبولوجيا نهج التنمية الشاملة والتي تعمل لخدمة مصالح الإنسان، وقد ساهم هذا النهج في تعديل الصورة النمطية السائدة في ذهن الكثيرين من الأفارقة عن الأنثروبولوجيا وعلماء الأنثروبولوجيا.

وخلال السنوات الماضية، أظهرت الأنثروبولوجيا مدى فعاليتها كعلم شامل متعدد الأبعاد في التصدي للعديد من الأزمات والكوارث والأوبئة التي تفشت في القارة الإفريقية. كما أبرزت فعاليتها في التعامل مع انعكاسات وآثار هذه الأحداث. كان ذلك واضحًا في مواجهة عدة أوبئة مثل الملاريا، الإيبولا، وجائحة كورونا، حيث أسهم الأنثروبولوجيين بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن التصدي لهذه الأزمات، أو من خلال دراسات قاموا بأجرائها بتزويد المعنيين والخبراء وصانعي السياسات بالسياق الثقافي والاجتماعي لتلك الأزمات، مما سمح لهؤلاء بالتعامل مع هذه التحديات بطرق أكثر فاعلية.

وعلى الرغم من إسهام الأنثروبولوجيا في معالجة القضايا المتعلقة بالأزمات والأوبئة؛ إلا أن تلك الأزمات والأوبئة التي اجتاحت العالم مؤخرًا تركت أثارها على منهجية العلم وأدواته الميدانية. فقد ساهمت تلك الأحداث على إعاقة العمل الأنثروبولوجي الميداني كنتاج للقيود المفروضة لاحتواء تلك الأزمات والأوبئة من ناحية، كما انعكست أيضًا على طبيعة الأدوات المستخدمة في الدراسات الأنثروبولوجية، حيث تم استحداث بعض الأدوات واستعارة البعض منها من العلوم الاجتماعية الأخرى كي يتثنى للباحثين الأنثروبولوجيين القيام بعملهم في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها الأزمة.

وإيمانًا منا بأهمية الدور الذي تؤديه الأنثروبولوجيا لتطوير المجتمعات وتأمين الأمم والشعوب ورغبة منا في تحصيل المعارف والإسهامات العلمية الأنثروبولوجية وتحقيق التشابك بين الباحثين والمهتمين بها وبإسهاماتها بالقارة الإفريقية سعينا إلى توفير المناخ الملائم بين أواسط الباحثين الأنثروبولوجيين لطرح القضايا المتعلقة بالأنثروبولوجيا في القارة الإفريقية من خلال هذا الملتقى العلمي.