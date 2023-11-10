عميد طب القاهرة: توافر جميع أنواع العلاجات الخاصة بأمراض السكتة الدماغية بقصر العينى

MENAFN - Youm7) شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة ، في المؤتمرالدولي السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، بحضور الدكتور خالد سلام رئيس قسم الأمراض العصبية بكلية الطب جامعة بنها، والدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.

شارك في المؤتمر أقسام أمراض المخ والأعصاب بالجامعات المصرية المختلفة وأطباء وزارة الصحة بحضور مئات من الأطباء المشاركين، والخبراء الدوليين من الأجانب والعرب والمصريين

بجانب جميع رؤساء اقسام المخ والاعصاب بكليات الطب المصرية مع وجود 5 أطباء عرب وأجانب من أشهر الخبراء فى هذا التخصص الدقيق لنشر العلم المتطور وتطبيقه لخدمة المريض المصرى.

وناقش المؤتمر خلال 10 محاضرات باليوم الأول و6 محاضرات خلال يومه الثاني علاج السكتة الدماغية وأحدث التقنيات وأخر ما وصل إليه العلم فى علاج السكتة الدماغية من إذابة الجلطات الدماغية والتداخل بالقسطرة العلاجية

وخلال فعاليات الموتمر تم عرض تطورات وحدات السكتة الدماغية فى مختلف المحافظات المصرية وعرض اخر التطورات التى وصلت اليها ومناقشة معايير اعتماد الجودة للوحدات للإرتقاء بمنظومة العلاج و التهيئة للإعتماد لدخول التأمين الصحي الشامل.

كما ناقش الحضور التطوير والتعليم والتدريب المستمر طريق المحاكاة واستخدام أحدث التكنولوجيات لهذا التخصص الدقيق والتدخل بالقسطرة العلاجية.

من جانبه، طالب الدكتور خالد سلام، رئيس قسم أمراض الأعصاب بكلية الطب جامعة بنها بضرورة رفع الوعي الصحي بين المواطنين حتة يتم تقديم خدمات علاجية بصورة أفضل وكذلك خفض معدلات الوفاة بسبب الجلطات الدماغية.

فيما أكد الدكتور حسام صلاح، أستاذ الأعصاب، وعميد كلية طب القاهرة، على توافر جميع أنواع العلاجات الخاصة بأمراض السكتة الدماغية في عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، بعدما كان يتوافر في مستشفى قصر العيني فقط وأصبح من السهل علاج المواطنين المصريين مع توفير الحقن اللازمة لعلاج الجلطات والسكتة الدماغية.