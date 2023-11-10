رحلة تدريبية لطلاب إعلام القاهرة بجامعة أوتونوما ببرشلونة

أجريت

خلال

الزيارة

عدة

اجتماعات

لمناقشة

سبل

وأوجه

التعاون

الأكاديمي

بين

كلية

الإعلام

جامعة

القاهرة

وكلية

علوم

الاتصال

بجامعة

أوتونوما،

وشملت

مخرجات

الاجتماعات

الاتفاق

على

تفعيل

مذكرة

التفاهم

والتوأمة

المبرمة

بين

الطرفين.



وأوضحت

كلية

الإعلام

أنه

تم

تنفيذ

التدريب

الدولي

للطلاب

على

مدار

10

أيام،

خلال

الفترةً

من

28

اكتوبر

حتى

7

نوفمبر

2023

،

وشمل

البرنامج

التدريبي

تدريبًا

عمليًا

للطلاب

على

الإنتاج

الإعلامي

والفني

ومهارات

المونتاج

والتصوير

وإعداد

المحتوى

الإعلامي

والإخباري

وإخراجه،

وتخلل

فترة

الزيارة

زيارات

ثقافية،

وأجريت

مناظرة

ثقافية

حول

قضايا

السلام

ودور

الإعلام

في

معالجتها،

وقامت

جامعة

أوتونوما

بتكريم

عميدة

الكلية

وأعضاء

هيئة

التدريس

المشرفين

على

الرحلة

التدريبية،

كما

تم

منح

الطلاب

المشاركين

في

التدريب

شهادات

دولية

معتمدة

من

جامعة

أوتونوما،

ومن

المنتظر

تنظيم

برامج

تدريبية

متقدمة

بالتعاون

مع

جامعة

أوتونوما

خلال

الفترة

القادمة.