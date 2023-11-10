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دبلوماسيون أمريكيون يحذرون من تنامى غضب الرأى العام العربى ضد أمريكا

11/10/2023 4:27:09 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن تلقى إدارة بايدن تحذيرات حادة من الدبلوماسيين الأمريكيين فى العالم العربى، بأن دعمها القوى لحملة إسرائيل العسكرية المدمرة والدموية على قطاع غزة تفقدها الرأى العام العربى لعقود قادمة، بحسب ما جاء فى برقية دبلوماسية حصلت عليها الشبكة.



وأوضح التقرير، أن هذه البرقية تؤكد المخاوف العميقة بين المسئولين الأمريكيين بشأن الغضب المتنامى ضد الولايات المتحدة، والذى بدأ بعد بدء إسرائيل حربها على غزة.



وجاء فى برقية تم إرسالها من السفارة الأمريكية فى عُمان يوم الأربعاء: إننا نخسر بشدة فى معركة الرسائل، مستشهدة بمحادثات تم إجرئها مع مجموعة واسعة من المصادر الموثوق بها والعقليات الفائقة.



وحذرت البرقية من أن الدعم الأمريكى القوى لما تقوم به إسرائيل ينظر إليه كمسئولية مادية ومعنوية فيما يعتبرونه جرائم حرب محتملة.



وتمت كتابة البرقية من ثانى أرفع مسئولى أمريكى فى مسقط، وتم إرسالها إلى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية والإف بى أى، من بين وكالات أخرى. ورغم أنها مجرد برقية واحدة من سفارة إقليمية، إلا أنه تقدم لمحطة خاصة عن القلق بشأن الموجة العدائية المتنامية ضد أمريكا التى تكتسح الشرق الأوسط.



بينما نقلت برقية أخرى من السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن تعليقا فى إحدى الصحف القومية جاء فيه أن قسوة الرئيس بايدن وتجاهله للفلسطينيين تجاوزت كل الرؤساء الأمريكيين السابقين.




وأشار تقرير "سى إن إن" إلى أن الرئيس بايدن تعرض لضغوط متنامية فى الداخل والخارج بسبب دعمه لإسرائبل فى ظل صور الدمار فى غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة فى المنطقة. وفى حين رفضت الإدارة الدعوات لوقف إطلاق النار، فإن المسئولين عملوا لتعزيز المساعدات الموجهة إلى غزة والضغط من أجل توقفات إنسانية للسماح بمزيد من المساعدات للقطاع، والسماخ بهروب المدنيين مناطق القتال.














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