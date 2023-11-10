مسئولة أمريكية: الخسائر البشرية بغزة من المرجح أن تكون أعلى من المعلنة

(MENAFN
- Youm7) قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى "إن عدد القتلى الفلسطينيين فى قطاع غزة قد يكون أعلى بكثير من رقم 10 آلاف .
وأضافت ليف ، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى اليوم الخميس، : "إن عدد القتلى الذين قتلوا بعد مرور أكثر من شهر على الحرب من المرجح أن يكون أعلى مما يتم الإعلان عنه".
وتابعت المسؤولة الأمريكية : "من الصعب جدًا على أي منا تقييم معدل الضحايا في هذه الفترة من الصراع وظروف الحرب ، نعتقد أنها مرتفعة جدًا ، ومن الممكن أن تكون أعلى مما يتم الاستشهاد به".
وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى تدلي بشهادتها أمام اللجنة حول رد الولايات المتحدة على دعم إسرائيل أثناء قيامها بحربها.
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