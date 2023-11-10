مسئولة أمريكية: الخسائر البشرية بغزة من المرجح أن تكون أعلى من المعلنة

MENAFN - Youm7) قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى "إن عدد القتلى الفلسطينيين فى قطاع غزة قد يكون أعلى بكثير من رقم 10 آلاف .

وأضافت ليف ، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى اليوم الخميس، : "إن عدد القتلى الذين قتلوا بعد مرور أكثر من شهر على الحرب من المرجح أن يكون أعلى مما يتم الإعلان عنه".

وتابعت المسؤولة الأمريكية : "من الصعب جدًا على أي منا تقييم معدل الضحايا في هذه الفترة من الصراع وظروف الحرب ، نعتقد أنها مرتفعة جدًا ، ومن الممكن أن تكون أعلى مما يتم الاستشهاد به".

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى تدلي بشهادتها أمام اللجنة حول رد الولايات المتحدة على دعم إسرائيل أثناء قيامها بحربها.







