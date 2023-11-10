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القوات الروسية تقتل 40 جنديا وتدمر مستودع أسلحة ومعدات أوكرانية فى خيرسون

11/10/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) قال متحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية فى خيرسون، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية دمرت مستودع معدات أوكرانية وقضت على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا فى منطقة خيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المتحدث "ألحقت وحدات مجموعة دنيبر القتالية أضرارا بالقوات الأوكرانية، ودمرت مستودع أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لوحدة تابعة للجيش الأوكراني ودمرت 11 مركبة آلية، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 40 جنديا، خلال اشتباكات منفصلة".

وفي منطقة الجزيرة، دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر أوكراني من طراز D-30، مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة أربعة من القوات الأوكرانية.

وأوضح أنه خلال الليلة الماضية، قصفت القوات الأوكرانية البنية التحتية المدنية في مستوطنات أليوشكي وجولايا بريستان وكارداشينكا وكاخوفكا وكرينكي ونوفايا كاخوفكا ورادينسك، وأطلقت ما مجموعه 27 قذيفة مدفعية.









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