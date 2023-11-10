ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى لـ354 جنديا منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مقتل 354 جنديا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي منهم 38 في القتال منذ بدء العملية البرية في غزة.
من ناحية أخرى قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن دبابات الاحتلال انتشرت في محيط مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون بقطاع غزة بعد تعرضها للقصف طوال الساعات الماضية.
وقال مسؤولون في قطاع غزة إن إسرائيل شنت غارات جوية على ثلاثة مستشفيات على الأقل أو بالقرب منها اليوم الجمعة، مما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين عليه.
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات إعلامية، إن إسرائيل شنت غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية.
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