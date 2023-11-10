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ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى لـ354 جنديا منذ 7 أكتوبر

11/10/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مقتل 354 جنديا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي منهم 38 في القتال منذ بدء العملية البرية في غزة.

من ناحية أخرى قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن دبابات الاحتلال انتشرت في محيط مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون بقطاع غزة بعد تعرضها للقصف طوال الساعات الماضية.

وقال مسؤولون في قطاع غزة إن إسرائيل شنت غارات جوية على ثلاثة مستشفيات على الأقل أو بالقرب منها اليوم الجمعة، مما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين عليه.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات إعلامية، إن إسرائيل شنت غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية.









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