برلمان إقليم الباسك يبدأ جلسة عامة بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة

MENAFN - Youm7) بدأت الجلسة العامة لبرلمان الباسك في إسبانيا، بالوقوف دقيقة صمت حدادا على جميع جرائم القتل في غزة بسبب إسرائيل ، حسبما قالت صحيفة لاس برونينثاس الإسبانية.

وشهدت إسبانيا خلال الأسبوع الماضى، عدة تظاهرات وخرج العديد من الإسبان لدعم الفلسطينيين، ورفض الإبادة الجماعية لسكان غزة، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وشاركت الجمعية الإسبانية الفلسطنية، فى المظاهرات الداعمة لفلسطين وأطلقت بيانا ضد الإبادة الجماعية التى تمارسها إسرائيل فى غزة ، كما شارك السفير الفلسطيني هنا حسني عبد في الحدث الذي يدين فيه المجزرة والتقاعس عن مواجهة الإبادة الجماعية، بحسب بيان صحفي.

ووقع على البيان أكثر من 200 فنان وشخصية ثقافية وقدمه ثلاثون منهم للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية بشكل عاجل.

كما تطلب من الحكومة الإسبانية التصرف من أجل فرض عقوبات على جميع انتهاكات حقوق الإنسان.

وترفض الوثيقة أيضًا أي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين وتدعو إلى الوقف الفوري لهجمات المستوطنين في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.

وكانت نددت نائبة بمجلس مدينة فالنسيا بثينة الحضرى، بالوضع فى قطاع غزة، وقالت إن الوضع فى القطاع "مهين ومخزي"، ووصفت إسرائيل بدولة إرهابية قائلة "نطالب القادة ورؤساء الدول بالتوقف عن قبول كل شيء من دولة إسرائيل الإرهابية، فإنهم يقتلون الأطفال، ويهاجمون المستشفيات، والناس يشعرون بالعطش والجوع".







