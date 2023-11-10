موعد مباريات الأسبوع الثامن فى دورى المحترفين

MENAFN - Youm7) تنطلق في الثانية والنصف عصر الأحد المقبل، مباريات الجولة الثامنة من منافسات دورى المحترفين لهذا الموسم، التي تلعب على 3 أيام، حيث تبدأ الأحد وتنتهى الثلاثاء 14 نوفمبر الجارى.

موعد مباريات الأسبوع الثامن في دورى المحترفين

الأحد 12/ 11

وادى دجلة مع بتروجت استاد السلام

الاثنين 13/ 11

أسوان مع مكادى استاد أسوان

بترول أسيوط مع غزل المحلة استاد بترول أسيوط

مصر المقاصة مع جمهورية شبين استاد الأسيوطى

أبو قير للأسمدة مع النصر للتعدين استاد أبو قير

الثلاثاء 14 / 11

راية مع دكرنس استاد حرس الحدود

طنطا مع النجوم استاد طنطا

القناة مع الاتصالات استاد القناة القديم

السكة الحديد مع بروكسى استاد السكة الحديد

لافيينا مع حرس الحدود استاد الأسيوطى

جدير بالذكر أن مباريات الجولة السابعة شهدت تفوق 8 أندية وخطفت الثلاث نقاط، حيث فاز كل من مكادى على أبو قير للأسمدة، والاتصالات على أسوان، وحرس الحدود على بترول أسيوط، ودكرنس على مصر المقاصة، والسكة الحديد على النصر للتعدين، وادى دجلة على بروكسى، غزل المحلة على القناة، بتروجت على طنطا، فيما انتهت مباراتان بالتعادل بين جمهورية شبين مع لافيينا 0/0، والنجوم مع راية بهدف لمثله.

وأسفرت مباريات الجولة السابعة عن تسجيل 28 هدفا خلال 10 مباريات، وفشلت 3 أندية في تسجيل الأهداف خلال مباريات هذا الأسبوع وهم أسوان وجمهورية شبين ولافيينا، فيما تصدر 3 أندية الأكثر تهديفا وهى حرس الحدود ودكرنس والسكة الحديد في هذه الجولة بثلاثة أهداف لكل فريق.