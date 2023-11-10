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انطلاق بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية بمشاركة 17 دولة اليوم

11/10/2023 4:27:06 AM
(MENAFN- Youm7) تنطلق، اليوم الجمعة، بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية، التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر الجارى.



وتضم قائمة الدول المشاركة فى البطولة 17 دولة هم.. المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب أفريقيا وكازاخستان وموراكو وإسبانيا والهند وفنلندا و الولايات المتحدة الأمريكية واستونيا وفرنسا وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.



من جانبه أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية أن إقامة البطولة الدولية للسباحة البارالمبية بالقاهرة وتحديدا بالعاصمة الإدارية الجديدة أمر مهم وتأكيدا على أن مصر قادرة دائما على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية بدعم من الدولة المصرية.



ووجه الدكتور حسام الدين مصطفى الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للجنة البارالمبية، وكشف أن اللجنة البارالمبية قررت وقف جميع مظاهر الاحتفال، وتم إلغاء حفل الافتتاح المتعارف عليه في إستضافة الأحداث الرياضية تضامناً مع الشعب الفلسطيني.



من جانب آخر عقدت أمس اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد يحيي يوسف الاجتماع الفنى الخاص بالبطولة، وحضر الاجتماع جميع رؤساء الوفود المشاركة بهذا الحدث الكبير.



من جانبه أشاد محمد يحيي يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بالتزام كل الوفود المشاركة وحرصهم على تنفيذ التعليمات الخاصة بالبطولة من أجل نجاح الحدث الكبير، والذى يعد مهما فى مسيرة الأبطال ويمنح الفائزين نقاطا تساعده على رفع تصنيفه العالمى.












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