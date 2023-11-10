منتخب الشباب يختتم استعداداته اليوم بودية الشمس قبل السفر لتونس

(MENAFN
- Youm7) يختتم اليوم الجمعة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض تحضيراته في القاهرة بخوض مباراة ودية أمام فريق الشمس الأول على أحد ملاعب النجيل الصناعي قبل السفر غدا لتونس لخوض منافسات بطولة شمال إفريقيا المقرر انطلاقة في الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.
وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.
ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.
وجاءت القائمة كالتالى: "حراس المرمي: عبدالمنعم تامر، محمد عبدالفتاح، أحمد وهبة، أحمد جابر، خط الدفاع :مهاب سامي، حسن أبوالمعاطي، أحمد عابدين، معتز محمد، عبدالعزيز سعيد، حسام عوض الله، يوسف عبدالحفيظ، محمد سمير، خط الوسط: مروان محمد، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، يوسف أحمد حسن، محمد السيد، محمد عبدالناصر، خط الهجوم :عمر خضر، هادي عامر، عمرو خالد، كريم حامد، محمد عبدالله، محمد زعلوك، كريم سعيد، مهند محمد".
MENAFN10112023000132011024ID1107405713
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.