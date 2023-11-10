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منتخب الشباب يختتم استعداداته اليوم بودية الشمس قبل السفر لتونس

11/10/2023 4:27:06 AM
(MENAFN- Youm7) يختتم اليوم الجمعة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض تحضيراته في القاهرة بخوض مباراة ودية أمام فريق الشمس الأول على أحد ملاعب النجيل الصناعي قبل السفر غدا لتونس لخوض منافسات بطولة شمال إفريقيا المقرر انطلاقة في الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.



وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.



ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.



وجاءت القائمة كالتالى: "حراس المرمي: عبدالمنعم تامر، محمد عبدالفتاح، أحمد وهبة، أحمد جابر، خط الدفاع :مهاب سامي، حسن أبوالمعاطي، أحمد عابدين، معتز محمد، عبدالعزيز سعيد، حسام عوض الله، يوسف عبدالحفيظ، محمد سمير، خط الوسط: مروان محمد، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، يوسف أحمد حسن، محمد السيد، محمد عبدالناصر، خط الهجوم :عمر خضر، هادي عامر، عمرو خالد، كريم حامد، محمد عبدالله، محمد زعلوك، كريم سعيد، مهند محمد".












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