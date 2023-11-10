الزمالك يتمسك بالمشاركة فى كأس السوبر بنسخته الجديدة.. اعرف السبب

(MENAFN
- Youm7) يتمسك مسئولو
نادى الزمالك بالمشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بنسخته الجديدة، والتى ستقام فى الإمارات بمشاركة أربعة فرق فى الفترة ما بين 23 لـ29 ديسمبر المقبل.
ويرى مسئولو نادى الزمالك أن فريق الكرة من حقه المشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى فى نسخته الجديدة، خاصة أنها بطولة مستحدثة وتختلف عن البطولة التى اعتذر عنها النادى الأبيض وتعرض للعقوبة بسببها بالحرمان سنة من المشاركة وتغريمه نصف مليون جنيه.
ويجهز مسئولو القلعة البيضاء خطاباً رسمياً خلال الساعات المقبلة، لتقديمه إلى اتحاد الكرة يتضمن أسباب طلبهم
المشاركة فى البطولة والأسس التى بنوا عليها طلبهم بأحقيتهم بالمشاركة فى البطولة المستحدثة.
وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة فى مصر، تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى المصرى، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدورى المصرى.
وبذلك تكون فرق السوبر المصرى 2023
كالتالى..
الأهلى - بطل الدورى
بيراميدز - وصيف الدورى
سيراميكا - بطل كأس الرابطة
فيوتشر بعد اعتذار الزمالك
وتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلى فى المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 فى مباراة نصف النهائى، بعد انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.
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