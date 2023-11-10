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الزمالك يتمسك بالمشاركة فى كأس السوبر بنسخته الجديدة.. اعرف السبب

11/10/2023 4:27:06 AM
(MENAFN- Youm7) يتمسك مسئولو
نادى الزمالك بالمشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بنسخته الجديدة، والتى ستقام فى الإمارات بمشاركة أربعة فرق فى الفترة ما بين 23 لـ29 ديسمبر المقبل.

ويرى مسئولو نادى الزمالك أن فريق الكرة من حقه المشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى فى نسخته الجديدة، خاصة أنها بطولة مستحدثة وتختلف عن البطولة التى اعتذر عنها النادى الأبيض وتعرض للعقوبة بسببها بالحرمان سنة من المشاركة وتغريمه نصف مليون جنيه.

ويجهز مسئولو القلعة البيضاء خطاباً رسمياً خلال الساعات المقبلة، لتقديمه إلى اتحاد الكرة يتضمن أسباب طلبهم
المشاركة فى البطولة والأسس التى بنوا عليها طلبهم بأحقيتهم بالمشاركة فى البطولة المستحدثة.

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة فى مصر، تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى المصرى، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدورى المصرى.


وبذلك تكون فرق السوبر المصرى 2023
كالتالى..

الأهلى - بطل الدورى

بيراميدز - وصيف الدورى

سيراميكا - بطل كأس الرابطة

فيوتشر بعد اعتذار الزمالك

وتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلى فى المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 فى مباراة نصف النهائى، بعد انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.








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