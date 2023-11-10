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نور الطيب تتوج ببطولة كأس ماليزيا للاسكواش

11/10/2023 4:27:05 AM
(MENAFN- Youm7) توجت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة وادى دجلة ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وفازت نور الطيب فى المباراة النهائية للبطولة على منافستها الماليزية راشيل أرنولد بنتيجة، 3-0، فى مباراة استغرقت 19 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-4, 11-4.



بذلك تكون مصر قد ضمنت لقب الرجال والسيدات، حيث من المقرر أن يلتقى البطل المصرى كريم عبد الجواد بمواطنه مصطفى عسل بعد قليل فى نهائى الرجال بذات البطولة.



فى سياق متصل أكد أليكس جوف الرئيس التنفيذى لاتحاد الاسكواش للمحترفين أن الاسكواش، والذى سيشارك فى دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح فى المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.



وأضاف جوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر بثقة كبيرة بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء فى الألعاب الأولمبية.












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