حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 11 (كونا) -- العاشر من نوفمبر

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1936 - أول بعثة من أربعة مدرسين فلسطينيين تصل إلى الكويت عن طريق البر للعمل في مدرستي المباركية والأحمدية بناء على قرار أول مجلس معارف يؤسس في الكويت.

1968- إنشاء كلية الشرطة كإحدى المؤسسات التعليمية بهدف تخريج كوادر مناسبة من مختلف الرتب للعمل في قوة الشرطة بما يسهم في أداء واجبها وحفظ الأمن والأمان في البلاد واستقبلت الكلية الدفعة الاولى في أكتوبر 1969.

1994 - مجلس قيادة الثورة في العراق يصدر بيانا يعلن فيه اعتراف العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم (833/1993).

2010 - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تعلن حصول أستاذة الكيمياء بجامعة الكويت الدكتورة فايزة الخرافي على جائزة (لوريال-يونسكو) للنساء في مجال العلوم لعام 2011 عن أفريقيا والدول العربية نتيجة لبحوثها العلمية في مجال التآكل الذي يعتبر مسألة ذات أهمية حاسمة في معالجة المياه والصناعات النفطية.

2012 - دولة الكويت تسجل رقما قياسا في موسوعة (غينيس) عبر تنظيمها أكبر ألعاب نارية في العالم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال50 للمصادقة على دستور البلاد. (النهاية)