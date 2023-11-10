حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 11 (كونا) -- العاشر من نوفمبر
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1936 - أول بعثة من أربعة مدرسين فلسطينيين تصل إلى الكويت عن طريق البر للعمل في مدرستي المباركية والأحمدية بناء على قرار أول مجلس معارف يؤسس في الكويت.
1968- إنشاء كلية الشرطة كإحدى المؤسسات التعليمية بهدف تخريج كوادر مناسبة من مختلف الرتب للعمل في قوة الشرطة بما يسهم في أداء واجبها وحفظ الأمن والأمان في البلاد واستقبلت الكلية الدفعة الاولى في أكتوبر 1969.
1994 - مجلس قيادة الثورة في العراق يصدر بيانا يعلن فيه اعتراف العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم (833/1993).
2010 - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تعلن حصول أستاذة الكيمياء بجامعة الكويت الدكتورة فايزة الخرافي على جائزة (لوريال-يونسكو) للنساء في مجال العلوم لعام 2011 عن أفريقيا والدول العربية نتيجة لبحوثها العلمية في مجال التآكل الذي يعتبر مسألة ذات أهمية حاسمة في معالجة المياه والصناعات النفطية.
2012 - دولة الكويت تسجل رقما قياسا في موسوعة (غينيس) عبر تنظيمها أكبر ألعاب نارية في العالم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال50 للمصادقة على دستور البلاد. (النهاية)
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