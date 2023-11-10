سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 48ر1 دولار ليبلغ 35ر84 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 11 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 48ر1 دولار ليبلغ 35ر84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 83ر85 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا لتبلغ 01ر80 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقودالآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا لتبلغ 74ر75 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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