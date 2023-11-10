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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 48ر1 دولار ليبلغ 35ر84 دولار

11/10/2023 4:27:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 11 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 48ر1 دولار ليبلغ 35ر84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 83ر85 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا لتبلغ 01ر80 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقودالآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا لتبلغ 74ر75 دولار. (النهاية)

خ م / ن و ف



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