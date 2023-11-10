الولايات المتحدة تؤكد تعرض قواتها في الشرق الأوسط لأربع هجمات جديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 11 (كونا) ـ ـ أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لأربع هجمات جديدة منذ أول أمس الأربعاء ما يرفع مجموع الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في المنطقة إلى 46 هجمة منذ 17 أكتوبر الماضي.
وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة صابرينا سنيغ للصحفيين مساء أمس الخميس إن الهجمات وقع منها 24 هجمة في العراق و22 في سوريا مشيرة إلى أنها جميعا استخدمت فيها طائرات بدون طيار أو صواريخ.
وشددت على أن "هذه الهجمات ضد قواتنا إذا استمرت فلن نتردد في الزمان والمكان اللذين نختارهما للرد مرة أخرى".
وكانت الولايات المتحدة نفذت عددا من الضربات في سوريا كان آخرها الأربعاء بدعوى الرد على هجمات تعرضت لها القوات الأمريكية.
وحسب البنتاغون فقد أدت الهجمات ضد القوات الأمريكية التي وقعت عقب حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى إصابة 56 جنديا. (النهاية)
ع س ج / ط م ا
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