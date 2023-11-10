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الولايات المتحدة تؤكد تعرض قواتها في الشرق الأوسط لأربع هجمات جديدة

11/10/2023 4:27:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 11 (كونا) ـ ـ أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لأربع هجمات جديدة منذ أول أمس الأربعاء ما يرفع مجموع الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في المنطقة إلى 46 هجمة منذ 17 أكتوبر الماضي.
وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة صابرينا سنيغ للصحفيين مساء أمس الخميس إن الهجمات وقع منها 24 هجمة في العراق و22 في سوريا مشيرة إلى أنها جميعا استخدمت فيها طائرات بدون طيار أو صواريخ.
وشددت على أن "هذه الهجمات ضد قواتنا إذا استمرت فلن نتردد في الزمان والمكان اللذين نختارهما للرد مرة أخرى".
وكانت الولايات المتحدة نفذت عددا من الضربات في سوريا كان آخرها الأربعاء بدعوى الرد على هجمات تعرضت لها القوات الأمريكية.
وحسب البنتاغون فقد أدت الهجمات ضد القوات الأمريكية التي وقعت عقب حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى إصابة 56 جنديا. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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