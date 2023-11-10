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الهلال الأحمر الكويتي يواصل توزيع المساعدات الإغاثية في اليمن جراء إعصار (تيج)

11/10/2023 4:26:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 11 (كونا) -- واصل الفريق الميداني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي توزيع المساعدات الإغاثية في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن بعد تعرضها لإعصار (تيج) الذي ضرب المنطقة مؤخرا ودمر البنية التحتية والمحاصيل الزراعية.
وقال رئيس الفريق الميداني في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ان هذه المساعدات تأتي ضمن برامج إغاثية عاجلة للأشقاء في اليمن مؤكدا أن الجمعية مستمرة في تقديم الدعم لهم لتخفيف معاناتهم.
وأضاف ان هذا المشروع الإغاثي يأتي ضمن حملة (الكويت إلى جانبكم) من خلال الجمعية ويقدم في حملته الثانية مساعدات تستفيد منها 500 أسرة في مناطق (حصوين -صقر -حبروه -الوادي -حرضنوت -دكبريت) وتشمل مستلزمات متنوعة ومساعدات عاجلة مشيدا من جانبه بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والاغاثية.
وقال المطيري ان التدخل من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي يأتي تلبية لتوفير أهم الاحتياجات الطارئة جراء الإعصار الذي أضر بآلاف الأسر في الأسابيع الماضية.
وأكد أن الاحتياجات كبيرة خاصة في المجالات الأساسية مثل الغذاء والإيواء والمياه والإصحاح البيئي في ظل استمرار النزوح من محافظة المهرة إلى القرى الأخرى المجاورة .
وكان الإعصار (تيج) قد ضرب (المهرة) و(سقطرى) في أكتوبر الماضي ما أدى إلى تسجيل أضرار مادية كبيرة في المنازل والبنية التحتية وتسبب في تجريف الأراضي الزراعية وانقطاع الطرق وشبكة الاتصالات. (النهاية)

س ص / ن و ف



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