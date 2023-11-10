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لجنة الشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الاسيوية تجتمع ببغداد بمشاركة كويتية

11/10/2023 4:26:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 10 - 11 (كونا) -- انطلقت اعمال اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الاسيوية في بغداد اليوم الجمعة بحضور ممثلي برلمانات 15 بلدا بينها الكويت التي مثلها النائبان الدكتور حمد المطر وداود معرفي.
ومن المقرر ان تنظر اللجنة في تسعة مشاريع قرارات بينها مشروع تقدمت به الكويت بشأن (تعزيز احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية) والذي حظي يوم أمس بدعم الاجتماع التنسيقي الخليجي الثالث الذي عقد ببغداد برئاسة قطر وحضور ممثلي البحرين والكويت.
وتتضمن المشاريع كذلك مشروع قرار بشأن (دعم البرلمانات الاسيوية الثابت للشعب الفلسطيني) وآخر بشأن (الحوكمة الرشيدة) ومشروع (سيادة القانون والتمكين القضائي) ومشروع (الممارسات البرلمانية الجيدة) ومشروع (بناء الازدهار في اسيا من خلال الصداقة والتعاون) ومشروع (البرلمانات والحكومات الاسيوية معا من اجل الازدهار في اسيا) ومشروع (التنمية المتسقة من خلال الديمقراطية) واخيرا مشروع (تعزيز التعاون بين اعضاء الجمعية البرلمانية الاسيوية لحماية تعددية الاطراف وتعزيزها).
ومن المقرر ان يبت المؤتمر بمشاريع القرارات تلك لإدراجها ضمن جدول اعمال المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية المقرر انعقاده في انطاليا التركية في 26 نوفمبر الجاري.
وقال رئيس الوفد الكويتي الدكتور حمد المطر أمس ان مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت بشأن (تعزيز احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية) يدعو لتعزيز واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة بين الدول ومنها اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق مؤكدا ان بلاده تحترم جميع الاتفاقيات الدولية وتكرس ثقافة تعزيز المعاهدات الثنائية.
وبين ان الكويت حظيت بدعم الاشقاء الخليجيين في طرح المشروع امام اللجنة السياسية اليوم والعمل على ادراجه ضمن جدول الاعمال داعيا الجميع الى احترام تلك المواثيق المتفق عليها والموقعة بين مختلف الاطراف والمدرجة لدى الامم المتحدة. (النهاية)

ع ح ه / ط م ا



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