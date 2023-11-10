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الفلبين: قواربنا تعرضت لمضايقات صينية ببحر الصين الجنوبي

11/10/2023 4:26:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 10 -11 (كونا) -- قالت الفلبين اليوم الجمعة إن قوارب تابعة لها تعرضت لمضايقات صينية "متهورة وخطيرة للغاية على مسافة قريبة" في بحر الصين الجنوبي.
وقالت فرقة (العمل الوطنية لبحر الفلبين الغربي) في بيان إن سفن خفر السواحل الصينية استخدمت خراطيم مياه ضد قواربها في محاولة لتعطيل مهمة لإعادة الإمداد في بحر الصين الجنوبي.
وأضافت أن تصرفات الصين "لم تعرض حياة شعبنا للخطر فحسب بل أثارت شكوكا كبيرة حول صدق دعواتها للحوار السلمي" مؤكدة أن مهمة إعادة الإمداد اكتملت على الرغم من أن قواربها "تعرضت لمضايقات متهورة وخطيرة للغاية على مسافة قريبة".
وذكرت فرقة العمل "لقد تصرفت الفلبين بمسؤولية بما يتفق مع القانون الدولي القائم على القواعد وعلى أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار التحكيم لعام 2016" مضيفة "لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار دون المراعاة الواجبة لحقوق الآخرين المشروعة والراسخة والمستقرة قانونا".
ونددت ب "أعمال الإكراه غير المبررة والمناورات الخطيرة" التي تقوم بها سفن خفر السواحل الصينية في بحر الصين الجنوبي.
من جانبه أفادت قوات السواحل الصيني في بيان بأن سفينتي نقل فلبينيتين صغيرتين وثلاث سفن لخفر السواحل دخلت مياهها دون إذن من الحكومة الصينية مشيرة إلى أنها "قامت بإنذار الفلبينيين للتوقف عن انتهاك سيادة الأراضي الصينية".
وتكررت هذا العام حوادث إطلاق السفن الصينية خراطيم المياه على قوارب الإمداد الفلبينية بالقرب من المياه الضحلة (أيونجين) المعروفة أيضا باسم (سكند توماس) الواقعة في جزر (سبراتلي) المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي بما في ذلك المياه الضحلة (أيونجين) المعروفة أيضا باسم (سكند توماس) الواقعة في جزر (سبراتلي) المتنازع عليها حيث تنشر مئات السفن للقيام بدوريات هناك على الرغم من رفض محكمة التحكيم لمطالب الصين في حكم صدر عنها عام 2016. (النهاية)

ع ا ب / ط م ا



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