الإعلام الحكومي بغزة: 50 بالمئة من الوحدات السكنية تضررت نتيجة قصف الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الثاني (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الدمار في غزة غير مسبوق وأكثر من 50 بالمئة من الوحدات السكنية تضررت نتيجة قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.
وقدّر المكتب الإعلامي في بيان صحفي اليوم الجمعة، قيمة الأضرار في البنية التحتية بقطاع غزة بأكثر من مليار دولار، مشيراً إلى أن الاحتلال ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة على قطاع غزة حتى الآن.
وأضاف، أن ما يجري ضد المستشفيات، هو نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية، كاشفا أنّ الحرب على غزة تسببت في خروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
10/11/2023 11:22:02
MENAFN10112023000117011021ID1107405701
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