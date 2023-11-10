الإعلام الحكومي بغزة: 50 بالمئة من الوحدات السكنية تضررت نتيجة قصف الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الثاني (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الدمار في غزة غير مسبوق وأكثر من 50 بالمئة من الوحدات السكنية تضررت نتيجة قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وقدّر المكتب الإعلامي في بيان صحفي اليوم الجمعة، قيمة الأضرار في البنية التحتية بقطاع غزة بأكثر من مليار دولار، مشيراً إلى أن الاحتلال ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة على قطاع غزة حتى الآن.

وأضاف، أن ما يجري ضد المستشفيات، هو نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية، كاشفا أنّ الحرب على غزة تسببت في خروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

10/11/2023 11:22:02