شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال اليوم الجمعة، مبنى العيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
وقال مدير مستشفى الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، في تصريحات صحفية، إن إسرائيل استهدفت مستشفى الشفاء الطبي أربع مرات منذ فجر اليوم.
وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى لتوقف جميع خدماته، كما استهدفت محيط مستشفى أصدقاء المريض في غزة، ودمرت مركبة إسعاف بعد قصف الاحتلال العنيف على محيط مستشفى العودة شمال القطاع، فيما اندلع حريق كبير في الطابق السفلي بالمستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة بعد استهدافه من طيران الاحتلال.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
10/11/2023 11:20:20
MENAFN10112023000117011021ID1107405700
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