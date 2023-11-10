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شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة

11/10/2023 4:26:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال اليوم الجمعة، مبنى العيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
وقال مدير مستشفى الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، في تصريحات صحفية، إن إسرائيل استهدفت مستشفى الشفاء الطبي أربع مرات منذ فجر اليوم.
وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى لتوقف جميع خدماته، كما استهدفت محيط مستشفى أصدقاء المريض في غزة، ودمرت مركبة إسعاف بعد قصف الاحتلال العنيف على محيط مستشفى العودة شمال القطاع، فيما اندلع حريق كبير في الطابق السفلي بالمستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة بعد استهدافه من طيران الاحتلال.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
10/11/2023 11:20:20

MENAFN10112023000117011021ID1107405700

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