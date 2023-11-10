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أسعار الذهب تتراجع وتتجه لأسوأ أداء أسبوعي

11/10/2023 4:26:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي، وذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الخميس.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.37 بالمئة إلى 1962.6 دولار للأونصة.
ويتجه الذهب كذلك لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
10/11/2023 09:27:25

MENAFN10112023000117011021ID1107405699

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