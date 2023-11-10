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المئات يعتصمون داخل مبنى نيويورك تايمز للمطالبة بوقف الحرب في غزة

11/10/2023 4:26:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 10 تشرين الثاني (بترا)- نظم المئات من الإعلاميين والكتاب الليلة الماضية، اعتصاما داخل ردهة صحيفة نيويورك تايمز، مطالبين هيئة تحرير الصحيفة بدعم وقف إطلاق النار في غزة علنا.
وطالب المعتصمون، بقيادة "كتلة الكتاب الإعلامية" بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، متهمين وسائل الإعلام بانحيازها لإسرائيل في تغطيتها للحرب على القطاع.
وتجمع المعتصمون خارج مقر الصحيفة في مانهاتن، فيما دخل الكثيرون منهم إلى ردهة المبنى للاعتصام للمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة.
وهتف المتظاهرون "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، كما قرأ المتظاهرون أسماء آلاف الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة، بما في ذلك ما لا يقل عن عشرات الصحفيين الذين تأكد استشهادهم منذ بدء الحرب.
ووزع المعتصمون أعدادا من صحيفة وهمية عنونوها بـ "نيويورك جرائم الحرب" والتي اتهمت وسائل الإعلام "بالتواطؤ في غسل أموال الإبادة الجماعية"، مثلما ارتفعت الهتافات: "سنواصل محاسبة صحيفة نيويورك تايمز، بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية".
--(بترا)
م د/م ق/أس
10/11/2023 09:09:28

MENAFN10112023000117011021ID1107405697

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