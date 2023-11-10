المئات يعتصمون داخل مبنى نيويورك تايمز للمطالبة بوقف الحرب في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 10 تشرين الثاني (بترا)- نظم المئات من الإعلاميين والكتاب الليلة الماضية، اعتصاما داخل ردهة صحيفة نيويورك تايمز، مطالبين هيئة تحرير الصحيفة بدعم وقف إطلاق النار في غزة علنا.
وطالب المعتصمون، بقيادة "كتلة الكتاب الإعلامية" بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، متهمين وسائل الإعلام بانحيازها لإسرائيل في تغطيتها للحرب على القطاع.
وتجمع المعتصمون خارج مقر الصحيفة في مانهاتن، فيما دخل الكثيرون منهم إلى ردهة المبنى للاعتصام للمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة.
وهتف المتظاهرون "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، كما قرأ المتظاهرون أسماء آلاف الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة، بما في ذلك ما لا يقل عن عشرات الصحفيين الذين تأكد استشهادهم منذ بدء الحرب.
ووزع المعتصمون أعدادا من صحيفة وهمية عنونوها بـ "نيويورك جرائم الحرب" والتي اتهمت وسائل الإعلام "بالتواطؤ في غسل أموال الإبادة الجماعية"، مثلما ارتفعت الهتافات: "سنواصل محاسبة صحيفة نيويورك تايمز، بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية".
--(بترا)
م د/م ق/أس
10/11/2023 09:09:28
MENAFN10112023000117011021ID1107405697
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.