الأمم المتحدة ترفض أن تكون طرفا بممرات الاحتلال الآمنة بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 10 تشرين الثاني (بترا)- شدد منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، على أن"الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون جزءاً من اقتراح أحادي الجانب لدفع مئات الآلاف من المدنيين اليائسين في غزة إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة".

وكان جيش الاحتلال، اقترح ممرات يسلكها سكان غزة المتوجهين عنوة إلى الجنوب، حيث قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 50 ألف شخص فروا الخميس من المناطق الواقعة شمال وادي غزة جنوباً عبر "ممر" فتحه الجيش الإسرائيلي.

ولليوم السادس على التوالي، فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي ممراً على طول شريان المرور الرئيسي، طريق صلاح الدين بين الساعة 9:00 صباحاً والساعة 4:00 مساءً.

ويكافح مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين في الشمال لتأمين الحد الأدنى من كميات المياه والغذاء للبقاء على قيد الحياة، حيث أغلقت جميع آبار المياه البلدية مرة أخرى بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى توقف إمدادات المياه للاستخدامات المنزلية غير الصالحة للشرب.

وخلال 24 ساعة الماضية، استشهد 243 فلسطينياً نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، من بينها غارة جوية أصابت مبنى سكنياً في مدينة غزة وأخرى على منزل في مخيم جباليا للاجئين، بالإضافة إلى غارة على مبنى في شرق خان يونس.

إلى ذلك، قال تقرير أممي نقلاً عن وزارة الصحة في غزة، إن عدد الشهداء منذ السابع من الشهر الماضي، بلغ 10818 شهيداً، 68 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، كما تم الإبلاغ عن فقدان 2650 آخرين، من بينهم 1400 طفل، قد يكونوا محاصرين أو ميتين تحت الأنقاض، بينما بلغ عدد الجرحى 26905 معظمهم من النساء والأطفال.

--(بترا)

م د/م ق/



10/11/2023 08:21:48