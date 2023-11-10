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مجلس الأمن يناقش الحرب على غزة الليلة

11/10/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 10 تشرين الثاني (بترا)- يناقش مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من يوم الجمعة، الحرب على غزة ضمن البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما قضية فلسطين".
وستكون الجلسة التي ستبدأ الحادية عشرة ليلاً بتوقيت الأردن، جلسة علنية، بخلاف جلسة الاثنين الماضي التي كانت "مشاورات مغلقة"،وستقدم الأمانة العامة إحاطات بشأن الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.
ويحاول المجلس، بعد فشله الشهر الماضي، التوصل إلى صيغة مقبولة لإصدار قرار يطالب بوقف الأعمال العدائية والقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة وسكانها.
-- (بترا)
م د/م ق/أس
10/11/2023 08:12:41

MENAFN10112023000117011021ID1107405695

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