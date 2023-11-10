مجلس الأمن يناقش الحرب على غزة الليلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 10 تشرين الثاني (بترا)- يناقش مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من يوم الجمعة، الحرب على غزة ضمن البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما قضية فلسطين".
وستكون الجلسة التي ستبدأ الحادية عشرة ليلاً بتوقيت الأردن، جلسة علنية، بخلاف جلسة الاثنين الماضي التي كانت "مشاورات مغلقة"،وستقدم الأمانة العامة إحاطات بشأن الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.
ويحاول المجلس، بعد فشله الشهر الماضي، التوصل إلى صيغة مقبولة لإصدار قرار يطالب بوقف الأعمال العدائية والقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة وسكانها.
-- (بترا)
م د/م ق/أس
10/11/2023 08:12:41
MENAFN10112023000117011021ID1107405695
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