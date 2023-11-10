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تنكيس علم الأمم المتحدة حدادا على شهداء الأونروا في غزة

11/10/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 10 تشرين الثاني (بترا)- قررت الأمم المتحدة تكريم شهداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذين قضوا في غزة باحتفال يوم الاثنين المقبل، يتم فيه تنكيس علم الأمم المتحدة.
وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، إنه "تكريما لزملائنا في الأونروا الذين فقدوا أرواحهم في غزة"، سيتم إنزال العلم الى نصف السارية".
وطلبت الأمم المتحدة من كافة مكاتبها في جميع أنحاء العالم القيام بذلك والوقوف دقيقة صمت في نفس اليوم.
--(بترا)
م د/م ق/أس
10/11/2023 07:59:01

MENAFN10112023000117011021ID1107405694

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