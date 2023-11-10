تنكيس علم الأمم المتحدة حدادا على شهداء الأونروا في غزة

تنكيس علم الأمم المتحدة حدادا على شهداء الأونروا في غزة
التاريخ
11/10/2023 4:26:46 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 10 تشرين الثاني (بترا)- قررت الأمم المتحدة تكريم شهداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذين قضوا في غزة باحتفال يوم الاثنين المقبل، يتم فيه تنكيس علم الأمم المتحدة.
وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، إنه "تكريما لزملائنا في الأونروا الذين فقدوا أرواحهم في غزة"، سيتم إنزال العلم الى نصف السارية".
وطلبت الأمم المتحدة من كافة مكاتبها في جميع أنحاء العالم القيام بذلك والوقوف دقيقة صمت في نفس اليوم.
--(بترا)
م د/م ق/أس
10/11/2023 07:59:01
MENAFN10112023000117011021ID1107405694
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