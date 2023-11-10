القدرة: ساعات وتخرج مستشفيات غزة والشمال عن تقديم الخدمة

غزة 10 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، الليلة الماضية، "استنفذنا كل المحاولات لتمديد عمل الخدمات الصحية وليس أمامنا سوى ساعات معدودة لخروج مستشفيات غزة والشمال عن تقديم الخدمة". وناشد القدرة أحرار العالم للعمل على إدخال الإمدادات الطبية والوقود قبل حدوث كارثة كبرى. --(بترا) رصد/ي أ/م ق/أس 10/11/2023 07:49:09

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