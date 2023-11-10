قصف إسرائيلي لعدد من مستشفيات قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات متزامنة على عدد من المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات صحفية، أن استمرار الاحتلال في استهداف المستشفيات في القطاع يتسبب في كارثة كبرى، مشيرا إلى وقوع إصابات باستهداف إسرائيلي لساحة مجمع الشفاء الطبي.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، اندلاع حريق في مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال، إثر قصف إسرائيلي مباشر استهدف المستشفى.

وقال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال الدكتور مصطفى الكحلوت: "قصف إسرائيلي استهدف المستشفى وتسبب باندلاع حرائق".

وأضاف: " تقوم قوات الاحتلال بقصف المستشفى وإحراقه بشكل متعمد، الرجاء من الجميع إيقاف آلة الحرب هذه وإنقاذنا من الحرائق".

واستهدفت القوات الإسرائيلية مساء أمس الخميس، محيط المستشفى بشكل متكرر، كما قامت بإطلاق النار على المستشفى لمنع الطواقم الطبية من إسعاف المصابين حوله.

وقبل ذلك بساعات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط المستشفى الأندونيسي بعدة أحزمة نارية عنيفة أدت إلى سقوط شهداء ووقوع إصابات .

وأعلن "الهلال الأحمر الفلسطيني"، أمس، إصابة متطوع وخروج سيارتي إسعاف عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى "العودة" في شمال قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

10/11/2023 07:46:33