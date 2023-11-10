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ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 175 شهيدا

11/10/2023 4:26:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 10 تشرين الثاني (بترا)- قالت الأمم المتحدة، إن القوات الإسرائيلية قتلت، خلال 24 ساعة الماضية في الضفة الغربية، 18 فلسطينيا ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ يوم 7 تشرين الأول إلى 175 شهيدا، بينهم 46 طفلا.
وقال تقرير أممي، إن أكثر الحوادث دموية التي وقعت أمس، كانت في مخيم جنين للاجئين وأسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا، من بينهم طفل، حيث شمل العدوان الإسرائيلي على هجوم وغارات جوية، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.
وبحسب التقرير، فقد سجلت خمس وفيات أخرى خلال المواجهات التي نفذت خلال عمليات البحث والاعتقال في عانين في جنين، ومدينة بيت لحم، ومخيم بلاطة للاجئين في نابلس، ومخيم الأمعري للاجئين في رام الله، والطبقة في الخليل.
وأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلية 2492 فلسطينيا بجروح، من بينهم 253 طفلا على الأقل، كما أصاب المستوطنون 66 فلسطينيا بجروح.
وبلغ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية والقدس منذ بداية العام الحالي 415 شهيدا، إضافة إلى آلاف الجرحى.
--(بترا)
م د/م ق/أس
10/11/2023 07:37:24

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