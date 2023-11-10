ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 175 شهيدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 10 تشرين الثاني (بترا)- قالت الأمم المتحدة، إن القوات الإسرائيلية قتلت، خلال 24 ساعة الماضية في الضفة الغربية، 18 فلسطينيا ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ يوم 7 تشرين الأول إلى 175 شهيدا، بينهم 46 طفلا.
وقال تقرير أممي، إن أكثر الحوادث دموية التي وقعت أمس، كانت في مخيم جنين للاجئين وأسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا، من بينهم طفل، حيث شمل العدوان الإسرائيلي على هجوم وغارات جوية، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.
وبحسب التقرير، فقد سجلت خمس وفيات أخرى خلال المواجهات التي نفذت خلال عمليات البحث والاعتقال في عانين في جنين، ومدينة بيت لحم، ومخيم بلاطة للاجئين في نابلس، ومخيم الأمعري للاجئين في رام الله، والطبقة في الخليل.
وأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلية 2492 فلسطينيا بجروح، من بينهم 253 طفلا على الأقل، كما أصاب المستوطنون 66 فلسطينيا بجروح.
وبلغ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية والقدس منذ بداية العام الحالي 415 شهيدا، إضافة إلى آلاف الجرحى.
--(بترا)
م د/م ق/أس
10/11/2023 07:37:24
MENAFN10112023000117011021ID1107405691
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