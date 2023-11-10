أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، معتدلة الحرارة بوجه عام، وتكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة فترة الظهيرة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في كافة المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13 وفي مرتفعات الشراة 23 - 11، وفي مناطق البادية 28 - 13، وفي مناطق السهول 26 - 14، وفي الأغوار الشمالية 31 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 20، وفي البحر الميت 32 - 20، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

10/11/2023 07:29:46