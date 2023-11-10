5 أفلام عالمية حصلت على لقب أكبر ميزانية فى الألفينيات.. اعرفها

(MENAFN
- Youm7) تحصد أفلام هوليود الملايين أو المليارات إذا كانوا محظوظين فى شباك التذاكر العالمى، لكن إنتاجها يكلف مبلغًا لا يصدق، وتتغير قائمة أغلى الأفلام التى تم إنتاجها فى التاريخ باستمرار، مع ارتفاع الميزانيات والأسعار كل عام.
فى العام الماضى وصف المخرج العالمى جيمس كاميرون تكلفة إنتاج فيلم Avatar: The Way Of Water بأنها "باهظة الثمن للغاية"، وأخبر مجلة GQ أن الجزء الثانى من فيلمه الرائج لعام 2009 - وهو الفيلم الأكثر نجاحًا على الإطلاق - كلف إنتاجه الكثير، وادعى كاميرون أنه لكى يتمكن الجزء الثانى من تحقيق التعادل ببساطة، يجب أن يصبح "الفيلم الثالث أو الرابع الأكثر ربحًا فى التاريخ".
سينما
وعلى الرغم من ذلك، فهو ليس الفيلم الأغلى فى التاريخ من حيث تكلفة الإنتاج، وهذه قائمة بأعلى ميزانيات الأفلام العالمية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".
فيلم Star Wars: The Force Awakens لعام 2015 أغلى فيلم على الإطلاق، حيث كلف أول فيلم للمخرج JJ Abrams في ثلاثية Star Wars
ميزانية وصلت إلى 447 مليون دولار.
Star Wars The Force Awakens
فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom لعام 2018 بميزانية 432 مليون دولار.
Jurassic World Fallen Kingdom
فيلم Star Wars: The Rise Of Skywalker
338 مليون جنيه إسترليني.
Star Wars The Rise Of Skywalker
فيلم Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides 308 ملايين جنيه إسترلينى.
Pirates Of The Caribbean On Stranger Tides
فيلم Avengers: Age Of Urtlon بـ ميزانية 297 مليون جنيه إسترليني.
Avengers Age Of Ultron
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