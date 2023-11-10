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5 أفلام عالمية حصلت على لقب أكبر ميزانية فى الألفينيات.. اعرفها

11/10/2023 4:26:22 AM
(MENAFN- Youm7) تحصد أفلام هوليود الملايين أو المليارات إذا كانوا محظوظين فى شباك التذاكر العالمى، لكن إنتاجها يكلف مبلغًا لا يصدق، وتتغير قائمة أغلى الأفلام التى تم إنتاجها فى التاريخ باستمرار، مع ارتفاع الميزانيات والأسعار كل عام.

فى العام الماضى وصف المخرج العالمى جيمس كاميرون تكلفة إنتاج فيلم Avatar: The Way Of Water بأنها "باهظة الثمن للغاية"، وأخبر مجلة GQ أن الجزء الثانى من فيلمه الرائج لعام 2009 - وهو الفيلم الأكثر نجاحًا على الإطلاق - كلف إنتاجه الكثير، وادعى كاميرون أنه لكى يتمكن الجزء الثانى من تحقيق التعادل ببساطة، يجب أن يصبح "الفيلم الثالث أو الرابع الأكثر ربحًا فى التاريخ".


سينما

وعلى الرغم من ذلك، فهو ليس الفيلم الأغلى فى التاريخ من حيث تكلفة الإنتاج، وهذه قائمة بأعلى ميزانيات الأفلام العالمية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

  • فيلم Star Wars: The Force Awakens لعام 2015 أغلى فيلم على الإطلاق، حيث كلف أول فيلم للمخرج JJ Abrams في ثلاثية Star Wars
    ميزانية وصلت إلى 447 مليون دولار.



Star Wars The Force Awakens
  • فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom لعام 2018 بميزانية 432 مليون دولار.



Jurassic World Fallen Kingdom
  • فيلم Star Wars: The Rise Of Skywalker
    338 مليون جنيه إسترليني.



Star Wars The Rise Of Skywalker
  • فيلم Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides 308 ملايين جنيه إسترلينى.



Pirates Of The Caribbean On Stranger Tides
  • فيلم Avengers: Age Of Urtlon بـ ميزانية 297 مليون جنيه إسترليني.



Avengers Age Of Ultron





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