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عزاء والدة الفنانة سلوى محمد على اليوم من مسجد عمر مكرم

11/10/2023 4:26:22 AM
(MENAFN- Youm7) تستقبل الفنانة سلوى محمد على العزاء فى والدتها التى رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضى، مساء اليوم الجمعة، من مسجد عمر مكرم، حسب ما أعلنت خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

يذكر أن الفنانة سلوى محمد على شيعت جثمان والدتها يوم الأربعاء الماضى من مسجد النور بالعباسية، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء، ومن الوسط الفنى حرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على الحضور، بالإضافة إلى الفنانة بسمة، منال سلامة، المخرجة هالة خليل، والمنتج محمد العدل، أميرة فتحي، سيد رجب، وغيرهم.

وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد على، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

يذكر أن آخر أعمال سلوى محمد على مشاركتها في فيلم "اتنين للإيجار" الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة في يناير الماضي، وهو من بطولة بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومن تأليف أسماء غازي، وإخراج شادي علي.







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