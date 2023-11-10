بالكوفية.. خالد النبوى داعما فلسطين: تحيا الأم الفلسطينية

MENAFN - Youm7) حرص النجم خالد النبوى على دعم القضية الفلسطينية، ونشر عبر حسابه على "X"، صورة لاسمه ملفوفا بالكوفية الفلسطينية، معلقا عليها: "يتشرف الاسم والإنسان أن يحمل رمز النضال لأعظم إنسان على وجه الأرض الآن.. عاشت فلسطين، تحيا الأم الفلسطينية، وهذا أضعف الإيمان".

خالد النبوى

وفى سياق آخر يستعد النجم خالد النبوى، لتقديم مسلسل جديد بعنوان "إمبراطورية م"، والمقرر طرحه فى موسم دراما رمضان 2024، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

كان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.