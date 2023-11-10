بالكوفية.. خالد النبوى داعما فلسطين: تحيا الأم الفلسطينية

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- Youm7) حرص النجم خالد النبوى على دعم القضية الفلسطينية، ونشر عبر حسابه على "X"، صورة لاسمه ملفوفا بالكوفية الفلسطينية، معلقا عليها: "يتشرف الاسم والإنسان أن يحمل رمز النضال لأعظم إنسان على وجه الأرض الآن.. عاشت فلسطين، تحيا الأم الفلسطينية، وهذا أضعف الإيمان".
خالد النبوى
وفى سياق آخر يستعد النجم خالد النبوى، لتقديم مسلسل جديد بعنوان "إمبراطورية م"، والمقرر طرحه فى موسم دراما رمضان 2024، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.
كان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.
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