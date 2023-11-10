طريقة عمل الثومية زى المطاعم.. قدميها مع الشاورما وأى أكلة تحبيها

MENAFN - Youm7) تعتبر الثومية نوعا من أنواع المقبلات التي تقدم بجانب الوجبات الغذائية سواء الدجاج أو أنواع اللحم المختلفة، وأيضًا تحتوي على عدة مكونات طبيعي ، جميعها مفيدة جدًا للجسم، لذلك نستعرض فى هذا التقرير،طريقة عمل الثومية بمكونات خفيفة من خلال اتباع خطوات سهلة وبسيطة، وفقاً لما أشارت إليه و الشيف مي صيام.

طريقة عمل الثومية





طريقة عمل الثومية : المكونات:

علبة زبادي.

5 فصوص ثوم.

عصر2 ليمون.

ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

كوب ماء.

طريقة تحضير الثومية :

في البداية قومي بإذابة النشا مع الماء في وعاء مناسب مع التقليب حتى يذوب النشا.

ثم ارفعيه

من على النار وقلبي المكونات بشكل جيد حتى الغليان لتحصلي على قوام ثقيل .

ضعي المكونات

في الخلاط مع الزبادي والملح والثوم وعصير الليمون واخلطيهم جيداً.

ويمكن إضافة ملعقتين مايونيز للحصول على طعم لذيذ ومميز .



ويمكن تقديم الثومية مع ساندويتشات الشاورما بشكل أساسي وبعض قطع الدجاج المشوية، فالثومية مرتبطة دائماً بالأكلات السورية وغيرها من الأكلات المصرية فهي عبارة عن طبق سلطة مفضلة عند الكثير من الصغار والكبار وتعتبر من أفضل أنواع الأطباق الغنية بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة.





مكونات الثومية



