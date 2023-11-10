طريقة عمل الثومية زى المطاعم.. قدميها مع الشاورما وأى أكلة تحبيها

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- Youm7) تعتبر الثومية نوعا من أنواع المقبلات التي تقدم بجانب الوجبات الغذائية سواء الدجاج أو أنواع اللحم المختلفة، وأيضًا تحتوي على عدة مكونات طبيعي ، جميعها مفيدة جدًا للجسم، لذلك نستعرض فى هذا التقرير،
طريقة عمل الثومية بمكونات خفيفة من خلال اتباع خطوات سهلة وبسيطة، وفقاً لما أشارت إليه و الشيف مي صيام.
طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية : المكونات:
علبة زبادي.
5 فصوص ثوم.
عصر2 ليمون.
ملح.
ملعقة كبيرة نشا.
كوب ماء.
طريقة تحضير الثومية :
في البداية قومي بإذابة النشا مع الماء في وعاء مناسب مع التقليب حتى يذوب النشا.
ثم ارفعيه
من على النار وقلبي المكونات بشكل جيد حتى الغليان لتحصلي على قوام ثقيل .
ضعي المكونات
في الخلاط مع الزبادي والملح والثوم وعصير الليمون واخلطيهم جيداً.
ويمكن إضافة ملعقتين مايونيز للحصول على طعم لذيذ ومميز .
ويمكن تقديم الثومية مع ساندويتشات الشاورما بشكل أساسي وبعض قطع الدجاج المشوية، فالثومية مرتبطة دائماً بالأكلات السورية وغيرها من الأكلات المصرية فهي عبارة عن طبق سلطة مفضلة عند الكثير من الصغار والكبار وتعتبر من أفضل أنواع الأطباق الغنية بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة.
مكونات الثومية
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