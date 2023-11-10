الاهتمام مابيتطلبش.. 4 مفاتيح سهلة لحياة زوجية سعيدة بدون مشكلات

(MENAFN
- Youm7) يعتقد الكثير من الرجال، أن سعادة زوجته أمر صعب، وأن المرأة لا ترضى بسهولة، ولا يمكن إرضاؤها أو إقناعها بأي طريقة، وأن ما يدور في رأسها غير واقعي وغير مفهوم، ويحتاج لمجلدات لفهمه واستيعابه، على الرغم من أن المرأة مخلوق بسيط يرضيها أشياء بسيطة، فهل فكرت أنك يمكن أن ترضي زوجتك فقط في خمس دقائق باليوم، وتجعلها سعيدة كل يوم، فهناك الكثير من التصرفات البسيطة التي يمكنك القيام بها لتجعل زوجتك سعيدة وراضية، ونستعرض فى التقرير الطرق المختلفة لإسعاد زوجتك في خمس دقائق يومياً، وذلك وفقاً لما نشره موقع "yourtango".
عبد الغفور البرعي اسألها هل تحتاج مساعدة؟
تعتقد الكثيرات من النساء أنه لا يوجد من يساعدها، ودائما ترى نفسها محملة بالأعباء والكثير من المهام التي يجب القيام بها بمفردها، ولكن هل تتخيل مدى سعادتها، عندما تأتي لها وتسألها هل تحتاج منك مساعده؟، ففي تلك اللحظة قد تجعلها تشعر بأنها فى قمة سعادتها، فما بالك لو قمت بالفعل بتنفيذ بعض المهام عنها، مثل إعداد طاولة الطعام، أو تغيير حفاضات الطفل، فهذا يجعلها سعيدة .
تحدث عن تقديرك لمجهودها
طبيعي أن كل رجل يعرف ما تفعله زوجته لرعايته ورعاية أسرته، بجانب بناء مستقبلها وحياتها المهنية، ولكن هل فكرت لمدة خمس دقائق كاملة، أن تجعلها
تعلم بإمتنانك وتقديرك لها، ولن يستغرق من وقتك سوى خمس دقائق من وقتك وسيكون ذلك له تأثير إيجابي حقيقي على
زوجتك، وستنظر إليك بابتسامة كما فعلت عندما كنتما تتقابلان بفترة خطوبتكما.
مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى
أرسل لها رسالة
على الرغم من بساطة الفكرة والتي لم تأخذ منك سوى خمس دقائق، ولكن تخيل إنها تنسى شعورها بالتعب والإرهاق من ترتيب المنزل والإهتمام بالأطفال ورعايتهم عندما تعبر لها عن حبك برسالة قصيرة.
شراء هدية
هذا لا يستغرق وقتاً طويلاً، ولا المزيد من البذخ في القيمة المادية للهدية، فمن الممكن شراء وردة، أو حتى نوع حلوى تحبه لها أو شيء تبحث عنه منذ فترة، وشاهد مدى سعادتها، وبهجتها، في تلك اللحظة.
فاطمة كشري
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