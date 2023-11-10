الاهتمام مابيتطلبش.. 4 مفاتيح سهلة لحياة زوجية سعيدة بدون مشكلات

MENAFN - Youm7) يعتقد الكثير من الرجال، أن سعادة زوجته أمر صعب، وأن المرأة لا ترضى بسهولة، ولا يمكن إرضاؤها أو إقناعها بأي طريقة، وأن ما يدور في رأسها غير واقعي وغير مفهوم، ويحتاج لمجلدات لفهمه واستيعابه، على الرغم من أن المرأة مخلوق بسيط يرضيها أشياء بسيطة، فهل فكرت أنك يمكن أن ترضي زوجتك فقط في خمس دقائق باليوم، وتجعلها سعيدة كل يوم، فهناك الكثير من التصرفات البسيطة التي يمكنك القيام بها لتجعل زوجتك سعيدة وراضية، ونستعرض فى التقرير الطرق المختلفة لإسعاد زوجتك في خمس دقائق يومياً، وذلك وفقاً لما نشره موقع "yourtango".

عبد الغفور البرعي اسألها هل تحتاج مساعدة؟

تعتقد الكثيرات من النساء أنه لا يوجد من يساعدها، ودائما ترى نفسها محملة بالأعباء والكثير من المهام التي يجب القيام بها بمفردها، ولكن هل تتخيل مدى سعادتها، عندما تأتي لها وتسألها هل تحتاج منك مساعده؟، ففي تلك اللحظة قد تجعلها تشعر بأنها فى قمة سعادتها، فما بالك لو قمت بالفعل بتنفيذ بعض المهام عنها، مثل إعداد طاولة الطعام، أو تغيير حفاضات الطفل، فهذا يجعلها سعيدة .

تحدث عن تقديرك لمجهودها

طبيعي أن كل رجل يعرف ما تفعله زوجته لرعايته ورعاية أسرته، بجانب بناء مستقبلها وحياتها المهنية، ولكن هل فكرت لمدة خمس دقائق كاملة، أن تجعلها

تعلم بإمتنانك وتقديرك لها، ولن يستغرق من وقتك سوى خمس دقائق من وقتك وسيكون ذلك له تأثير إيجابي حقيقي على

زوجتك، وستنظر إليك بابتسامة كما فعلت عندما كنتما تتقابلان بفترة خطوبتكما.

مسلسل لن أعيش فى جلباب أبىأرسل لها رسالة

على الرغم من بساطة الفكرة والتي لم تأخذ منك سوى خمس دقائق، ولكن تخيل إنها تنسى شعورها بالتعب والإرهاق من ترتيب المنزل والإهتمام بالأطفال ورعايتهم عندما تعبر لها عن حبك برسالة قصيرة.





شراء هدية

هذا لا يستغرق وقتاً طويلاً، ولا المزيد من البذخ في القيمة المادية للهدية، فمن الممكن شراء وردة، أو حتى نوع حلوى تحبه لها أو شيء تبحث عنه منذ فترة، وشاهد مدى سعادتها، وبهجتها، في تلك اللحظة.

فاطمة كشري



