عادات يفضل تجنبها في صالة الألعاب الرياضية لعدم إزعاج الآخرين

(MENAFN
- Youm7) ممارسة الرياضة لها العديد من الفوائد الصحية والعقلية والنفسية التي تحافظ دائماً على الصحة العامة،
ولكن هناك من يمارس عادات خاطئة عند تواجده فى صالة الألعاب الرياضية، والتى تتسبب فى إزعاج الآخرين، والتى
يفضل تجنبها، ولهذا نستعرضها فى التقرير، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.
عادات يجب تجنبها عند التواجد فى صالة الألعاب الرياضية: - عدم النظافة
ضرورة الاستحمام دائما قبل التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية، وارتداء ملابس رياضية نظيفة،
بالإضافة إلى ذلك، مسح الآلات والمعدات قبل وبعد استخدامها بالبخاخات المطهرة والمناشف الورقية لمنع انتشار الجراثيم.
ممارسة التمارين الرياضية
-إحداث ضوضاء
حافظ على مستوى صوت الموسيقى الخاص بالمسجل، وتجنب إسقاط الأوزان بصوت عالى، فيمكن أن تتسبب بذلك فى إزعاج من حولك وتتسبب فى تشتيت انتباههم مما يؤثر بشكل سلبى على تركيزهم .
صالة الألعاب الرياضية
-عدم إعطاء الفرصة لغيرك
انتبه للآخرين الذين ينتظرون استخدام المعدات، وحدد وقت ممارستك للتمارين الرياضية على الأجهزة، خاصة خلال ساعات الذروة، واسمح لغيرك من رواد صالة الألعاب الرياضية بممارسة الرياضة على المعدات.
إلتقاط الصور فى صالة الألعاب
- ملابس غير مناسبة
ارتد ملابس التمرين المناسبة لك التي تغطى جسمك وتجنب ارتداء الملابس التي قد تكون مسيئة أو تجعل الآخرين غير مرتاحين، وينصح بارتداء الملابس القطنية خلال التمرين لأنها تساعد علي امتصاص العرق وتحد من إصابتك بالأمراض الفطرية.
- الاستخدام غير السليم للمعدات
استخدم دائما المعدات الرياضية على النحو المنشود واتبع النموذج المناسب لمنع الإصابات، إذا لم تكن متأكدا من كيفية استخدام الألة، فاطلب المساعدة من المدرب أو أحد الموظفين.
- الإفراط فى الدردشة
على الرغم من أن من الرائع أن تكون أجتماعيا، ولكن يجب عليك تجنب المحادثات الطويلة في صالة الألعاب الرياضية، خاصة بالقرب من المناطق أو المعدات المزدحمة. واحترم تركيز الآخرين وتركيزهم أثناء التدريبات.
-التقاط الصور بدون إذن
احترام خصوصية الآخرين. وطلب الإذن دائما قبل التقاط الصور أو مقاطع الفيديو في صالة الألعاب الرياضية.
- تجاهل المساحة الشخصية
كن على دراية بما يحيط بك واحترم المساحة الشخصية للآخرين،
مع ضرورة تجنب المشي بالقرب من شخص أثناء التمرين، وامنحه مساحة كافية لإكمال تحركاته بأمان.
MENAFN10112023000132011024ID1107405682
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.