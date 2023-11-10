عادات يفضل تجنبها في صالة الألعاب الرياضية لعدم إزعاج الآخرين

MENAFN - Youm7) ممارسة الرياضة لها العديد من الفوائد الصحية والعقلية والنفسية التي تحافظ دائماً على الصحة العامة،ولكن هناك من يمارس عادات خاطئة عند تواجده فى صالة الألعاب الرياضية، والتى تتسبب فى إزعاج الآخرين، والتىيفضل تجنبها، ولهذا نستعرضها فى التقرير، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

عادات يجب تجنبها عند التواجد فى صالة الألعاب الرياضية: - عدم النظافة

ضرورة الاستحمام دائما قبل التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية، وارتداء ملابس رياضية نظيفة،

بالإضافة إلى ذلك، مسح الآلات والمعدات قبل وبعد استخدامها بالبخاخات المطهرة والمناشف الورقية لمنع انتشار الجراثيم.

ممارسة التمارين الرياضية





-إحداث ضوضاء

حافظ على مستوى صوت الموسيقى الخاص بالمسجل، وتجنب إسقاط الأوزان بصوت عالى، فيمكن أن تتسبب بذلك فى إزعاج من حولك وتتسبب فى تشتيت انتباههم مما يؤثر بشكل سلبى على تركيزهم .



صالة الألعاب الرياضية





-عدم إعطاء الفرصة لغيرك

انتبه للآخرين الذين ينتظرون استخدام المعدات، وحدد وقت ممارستك للتمارين الرياضية على الأجهزة، خاصة خلال ساعات الذروة، واسمح لغيرك من رواد صالة الألعاب الرياضية بممارسة الرياضة على المعدات.

إلتقاط الصور فى صالة الألعاب





- ملابس غير مناسبة

ارتد ملابس التمرين المناسبة لك التي تغطى جسمك وتجنب ارتداء الملابس التي قد تكون مسيئة أو تجعل الآخرين غير مرتاحين، وينصح بارتداء الملابس القطنية خلال التمرين لأنها تساعد علي امتصاص العرق وتحد من إصابتك بالأمراض الفطرية.







- الاستخدام غير السليم للمعدات

استخدم دائما المعدات الرياضية على النحو المنشود واتبع النموذج المناسب لمنع الإصابات، إذا لم تكن متأكدا من كيفية استخدام الألة، فاطلب المساعدة من المدرب أو أحد الموظفين.

- الإفراط فى الدردشة

على الرغم من أن من الرائع أن تكون أجتماعيا، ولكن يجب عليك تجنب المحادثات الطويلة في صالة الألعاب الرياضية، خاصة بالقرب من المناطق أو المعدات المزدحمة. واحترم تركيز الآخرين وتركيزهم أثناء التدريبات.





-التقاط الصور بدون إذن

احترام خصوصية الآخرين. وطلب الإذن دائما قبل التقاط الصور أو مقاطع الفيديو في صالة الألعاب الرياضية.





- تجاهل المساحة الشخصية

كن على دراية بما يحيط بك واحترم المساحة الشخصية للآخرين،

مع ضرورة تجنب المشي بالقرب من شخص أثناء التمرين، وامنحه مساحة كافية لإكمال تحركاته بأمان.



