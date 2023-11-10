جولة داخل منزل ماثيو بيرى.. استأجره قبل وفاته بـ49 ألف دولار شهريا.. صور

MENAFN - Youm7) مازلت الصحف تتحدثعن النجم الراحلماثيو بيرى ، الذى توفى غارقاً فى حوض استحمام منزله الذى جدده مؤخراً، وأشارت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن الراحل كان يعيش فى مخبأ فى بيفرلى هيلز مع مساعده اليابانى حتى أسبوعين فقط قبل وفاته المفاجئة.

ماثيو ومساعده

وكان الممثل الراحل استأجر منزلا مكونا من ثلاثة غرف نوم بجانب التل المطل على بيفرى هيلز والمحيط مقابل 49 ألف دولار شهريًا لأكثر من عام لتجديده لمنزله فى باسيفيك باليساديس، والذى تبلغ تكلفته 6 ملايين دولار.

منزل استأجره ماثيو قبل وفاته

وكان يعيش فى المنزل الذى استأجره مع كينى إيواماسا، وهو مساعد تنفيذى، وبعد تجديد النجم الراحل لمنزله عاد إليه قبل أقل من شهر من عثور مساعده الشخصى عليه وهو

غارقاً فى حمام السباحة الساخن الخاص بمنزله.

منزل ماثيو الذى توفى فيه

والآن منزله الذى كان يأجره النجم الراحل يبدو خاليًا، وفى الأسبوع الماضى امتلئت صناديق القمامة بالخارج بالمراتب والوسائد أثناء إخلائه لمستأجر آخر، ورغم المدة التى عاش فيها الراحل هناك إلا أن الجيران لم يعلموا أن بيرى يعيش فى هذا المنزل على الرغم من أنهم رأوا موظفيه ومدبرة منزله ومساعدته يأتون ويذهبون.

صناديق القمامة امام المنزل

ويحتوى المنزل، الذى كان يستأجره النجم الراحل، على ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات، وتبلغ مساحته 6305 قدمًا مربعًا وتحتوى غرفة المعيشة على أرضيات مطلية وأبواب زجاجية منزلقة ممتدة من الأرض حتى السقف ويفتح الفناء الخلفى به على حوض سباحة.

وكان آخر منشور لبيرى على صفحته بتطبيق إنستجرام، لصورة له وهو يستجم بحمام الاستحمام الساخن، وذلك فى 23 أكتوبر، قبل خمسة أيام من وفاته، وكتب على الصورة "أوه، هل الماء الدافئ الذى يدور حولك يجعلك تشعر بالارتياح".

آخر صورة لماثيو على انستجرام

وقال مصدر لمجلة People الأسبوع الماضى إن بيرى كان يطلق على منزله الجديد اسم "الجنة"، وكان سعيدًا للغاية بعد الانتهاء من تجديده لمنزله.