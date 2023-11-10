سعر الريال القطرى فى مصر اليوم الجمعة 10-11-2023

(MENAFN
- Youm7) ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الجمعة 10-11-2023، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.87 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الريال القطرى فى البنك المركزي
8.45 جنيه للشراء.
8.49 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
7.80 جنيه للشراء.
8.46 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك مصر
8.02 جنيه للشراء.
8.47 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
7.87 جنيه للشراء.
8.48 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
7.89 جنيه للشراء.
8.48 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي
8.45 جنيه للشراء.
8.48 جنيه للبيع.
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