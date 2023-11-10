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المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يستهدف زيادة الصادرات لأفريقيا بنسبة 10%

11/10/2023 4:26:15 AM
(MENAFN- Youm7) شارك المجلس التصديري للصناعات الهندسية بجناح في بالمعرض الأفريقي للتجارة البينية، والذي يهدف لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، في إطار خطة المجلس لنمو الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 10% خلال 2024.



وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء في ظل مشاركة ممثلين وشركات لقرابة 75 دولة أفريقية مما يجعل المعرض انطلاقه حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات الهندسية المصرية إلي السوق الأفريقي.



وأضافت مى حلمى في بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم الجمعة، أن الصادرات الهندسية المصرية تمتلك فرص نمو في السوق الأفريقي خاصة وأن الإنتاج المصري الهندسي يحظي بسمعة طيبة في أفريقيا، مشيرة إلى أن المجلس يستهدف نمو الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 10% خلال 2024.



وأكدت مي حلمي، أن استضافة مصر للمعرض للمرة الثانية بعد نسخة 2019 يعكس اهتمام القاهرة بالسوق الأفريقية وبدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع وتحقيق معدلات نمو إيجابية في حجم التجارة البينية.


















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