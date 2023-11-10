9 إصدارات فى عالم الخيال والمعرفة للأطفال واليافعين عن دار كلمات

MENAFN - Youm7) أصدرت دار كلمات سلسلة إصدارات جديدة، نتاج تعاون مع نخبة من الكتاب والرسامين المتخصصين بأدب الطفل، لتعريف الصغار واليافعين بالثقافتين العربية والعالمية، والتى تعرض خلال مشاركتها فى الدورة 42 من معرض الشارقة الدولى للكتاب 2023 ، وهى مجموعة من القصص والكتب المصحوبة بالرسوم، وتصطحب الأطفال إلى عوالم من الخيال والمتعة، وتقودهم لاكتشاف أفكار جديدة تثرى تجاربهم وتغنى مواهبهم.

سأصطاد فطوري





سأصطاد فطورى

من أبرز هذه الإصدارات الجديدة قصة للكاتبة ميثاء الخياط، ورسوم جوستافو إيمار؛ وتروي حكاية عمر الذي يرفض تناول الطعام الذي أعدته أمّه على الفطور، ويقرر اصطياد فطوره بنفسه، وفي أثناء بحثه يلتقي حيوانات المزرعة، وهى تتناول فطورًا شهيًّا أعدّته أمّهاتهم، وبعد مغامرة عجيبة وشهية يرجع عمر إلى البيت، ويفرح بالطَّعام البسيط الَّذي أعَدته له أمّه.

ما الذي يجعلنا بشراً





ما الذى يجعلنا بشراً

للكاتب فيكتور د. أو. سانتوس، ورسومات آنا فورلاني، وترجمة سمر محفوظ براج، ويخاطب هذا الكتاب فئة اليافعين، ويركز على أهمية الحفاظ على اللغة، وينقل على لسان اللغة فيقول: أنا موجودة منذ زمن طويل جدا، قبل الأَلعاب، وقبل أشياء كثيرة تعرفها، تعود جذوري إلى قرون بعيدة، وأحيانًا قبل ذلك بكثيرٍ، يمكنني أن أَصلك بالماضي، والحاضر والمستقبل.

ألطف الأماكن





ألطف الأماكن

كتاب "ألطف الأماكن" للكاتبة هنادي طه، ورسوم أماني يوسف، والمخصّص للفئة العمرية 3 سنوات فما فوق، وتتناول الكاتبة في هذا الإصدار حاجة الإنسان لمكان لطيف ودافئ ومريح يلجأ إليه، فيما قد يختلف هذا المكان من شخص إلى آخر، وسيكتشف القارئ في هذه القصة أن ألطف الأماكن التي ليس فيها منغصات ولا مشاكل هو سريره المريح والدافئ.

الصبي بصلة





الصبي بصلة

قصّة طريفة تستهدف الأطفال من عمر 3 سنوات، نقلتها إلى العربية سمر محفوظ براج عن الكاتبة ساندرا ألونزو، وتركز القصة الثرية برسوم الرسامين أليكس ميلندي، وبياتريز دابنزا، على المبالغة في حماية الطفل وتأثير ذلك عليه، ونتيجة الاهتمام الكبير الذي يظهره له كل من يعرفه، يجد أيان نفسه يرتدي طبقات كثيرة من الملابس، مما يجعله يشعر بأنه يشبه البصلة، لكن

ذلك يسبّب له مشكلة فيقرر أن يتصرف.

خيط





خيطكتاب صامت

كتاب يفسح المجال للقارئ بملاحظة الرسوم وما تتضمنه من تفاصيل، فيؤلف قصته، أو قصصه الخاصة، وتقدم الكاتبة والرسامة تينا فولاريتش، احتمالات كثيرة كون القارئ هو سيد القصة، وتلك هي روعة الكتاب الصامت "خيط"، يلعب فيه خيط الدور الرئيسي، وتبدأ القصة من خيط أحمر يقودنا من الغلاف إلى الداخل عبر صفحات الكتاب، يتبعه القارئ من صفحة إلى أخرى بمساعدة فناة صغيرة تمر بأحداث تصادف خلالها عدّة شخصيات.

آدم





آدم

قصّة كتبتها أودا بارانوسكايت، وصمّمت رسومها لينا إيتاجاكي، ونقلتها للعربية سمر محفوظ براج؛ وتحكي قصّة طفل خاصّ، حيث أحياناً لا يَسمع الأطفال ما نقوله لهم، أو ربّما لا يريدون أن يَسمعوا، وأحيانًا أخرى لا يرون ما لا يريدون رؤيته أيضًا، هناك أطفال لا يَرون ولا يسمعون فعلًا، أما آدم فهو لا يشبه أيّ طفل آخر وتحصل له أمور غريبة، وسيخبرنا عنها بِنفسه في هذه القصة.

باقة اللحظات





باقة اللحظات

كتاب موجّه لفئة الصغار، من تأليف جان بيار جرافيل، وأميلي دوبوا وترجمة سمر محفوظ برّاج، ويتناول أهميّة اللُّطف وقدرتِه على إحداث التّغيير، فينا وفي كل من حولنا. ينقل الكتاب قصّة جاد الذي يعاني أحيانًا من الـ "السّعادة الصعبة"، فهو لا يفرح بسهولة. وفي صباح أحد الأيّام، تقترح عليه أمّه تغييرًا في برنامجه اليومي، لتساعده على تغيير مزاجه وتفرحه، وسيكون ذلك يوماً يتذكره جاد فترة طويلة. لماذا يا تُرى؟.

السمكة تونيا





السمكة تونيا

تصحب هذه القصّة للكاتبة والرسامة مانيكا موزيل، وترجمة سمر محفوظ براج، الأطفال الصغار ليتعرفوا من خلالها على أنواع المركبات، برفقة "تونيا" السمكة التي تحلم في أن تصبح سائقة، وتراقب السيارات وتحب قيادة المركبات المختلفة، مرة تريد قيادة سيارة مكشوفة، ومرة أخرى تريد قيادة شاحنة، أو جرار زراعي وغيره. هل سيتحقق حلم تونيا، وكيف؟.

جبل واحد آخر





جبل واحد آخر

قصة مصورة موجهة إلى فئة اليافعين، للكاتب ديبورا أليس ورسوم دانييل فابري وترجمة شادية شيخاني، ويسرد هذه الإصدار قصة بارفانا التي تعيش في منزل كبير بعيد عن العاصمة، كابول، مع زوجها آصف وابنها رافي وشقيقتها الصغرى مريم، وفي منزلها، تؤمن بارفانا المسكن والمأكل والتعليم لمجموعة من الفتيات القاصرات اللواتي لجأن إليها هربًا من أهاليهم الذين أرادوا إرغامهن على الزواج، ويحلم رافي بأن يصبح راقص باليه مشهور، أما شقيقته مريم، فتحلم هي أيضًا بأن تصبح مطربة مشهورة، ويأخذ آصف مريم ورافي إلى المطار من أجل أن يسافرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق حلمهما هناك، فما الذي حصل بعد ذلك؟ نترك الإجابة للقراء خلال رحلتهم مع هذا الإصدار.